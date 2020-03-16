Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав українців відмовитися від туристичних поїздок за кордон під час пандемії коронавірусу, а особливо до Єгипту.

Також в ході брифінгу 16 березня він порадив людям не вірити в брехню туроператорів, які просто хочуть на них заробити (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Будь ласка, утримайтеся від кроків, які створюють вам проблеми, а ми потім їх вирішуємо. Не їдьте за кордон, особливо в Єгипет, де ситуація дуже складна. Люди, вам брутально брешуть, щоб загубити ваше здоров'я. На вас банально заробляють! Їх (туроператорів. – Ред.) цікавить лише заробіток", – сказав міністр, спростовуючи фейки турагентів про те, що коронавірус не розмножується в теплому кліматі.

Кулеба додав, що в курортний Шарм-ель-Шейх прибув український консул, щоб допомагати громадянам і сформувати картинку, де хто з них перебуває.

Дмитро Кулеба Скріншот відео

"Туроператори, які так "героїчно" доставив туди туристів, повинні виконати зобов'язання і повернути людей назад. Мінінфраструктури буде з ними працювати, шукати спеціальні слоти. Туроператори не переведуть повністю весь цей тягар на державу. Але ми не кинемо людей напризволяще. Проблему вирішуватимемо з тими, хто її створив", – запевнив голова МЗС і закликав українців також бути відповідальними у своїх рішеннях.

"Весь світ занурюється в дуже серйозну кризу. Ми звикли до вільних подорожей, тепер це перестає бути реальністю", – нагадав Кулеба.

Він також додав, що українці в далеких країнах повинні зберігати спокій і контактувати з українськими посольствами. Також він закликав їх не поспішати купувати нові авіаквитки, оскільки їх в будь-якому разі повернуть на Батьківщину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше перший заступник голови Державної прикордонної служби Володимир Нікіфоренко заявив, що громадяни, які виявилися заблокованими в Єгипті через коронавірус, повинні самі вирішувати, як повернутися в Україну.

Нагадаємо, українців закрили на карантин 15 березня. Всього в Єгипті заблоковані близько 60 тисяч наших співгромадян.

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