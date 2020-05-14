"Україна перетворюється на онлайн-магазин із немовлятами": Кулеба виступив проти сурогатного материнства за гроші

Ситуація з немовлятами в готелі продемонструвала, що у дітей, народжених сурогатними матерями, немає прав.

Про це заявив уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба. Він виступив проти сурогатного материнства на комерційній основі.

Кулеба наголосив, що за умови процесу сурогатного материнства діти в готелі залишилися без батьків, хоча в країні перебувають їхні біологічні матері.

"Я категорично проти комерційного сурогатного материнства, це об'єктивізація дитини і позиціонування її як товару", – наголосив дитячий омбудсмен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, одна з сурогатних матерів заявила, що вона не зобов'язана забирати дитину в разі відмови, адже вся юридична відповідальність після народження на біологічних батьках.

Нагадаємо, що в Україні стався скандал із дітьми, народженими від сурогатних матерів. Більше 50 немовлят помістили в готель однієї з київських клінік, тому що біологічні батьки з-за кордону не можуть їх забрати.

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