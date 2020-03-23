Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що питання про обмін полоненими з Росією та звільнення кримчан з російських в'язниць активно обговорюється, незважаючи на обмеження у зв'язку зі спалахом коронавірусу.

Актуальними даними він поділився в інтерв'ю "Радіо Свобода" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Це питання не поставлене на паузу. Ми працюємо над обміном. Офіс президента працює і Міністерство реінтеграції працює для того, щоб обмін все ж таки відбувався. Безумовно, там мають бути вжиті додаткові епідеміологічні, карантинні заходи для цього", – пояснив він.

Кулеба сказав, що буде з обміном полоненими в умовах коронавірусу Скріншот із відео

"Але доля людей, доля наших в'язнів завжди була пріоритетом №1 для президента і залишається таким. Тому жоден коронавірус не здатний погасити або загальмувати наші зусилля із повернення наших громадян з полону та незаконного утримання", – наголосив міністр.

Раніше в інтерв'ю OBOZREVATEL Кулеба заявив, що через карантин у зв'язку з коронавірусом за кордоном "застрягли" майже 30 тисяч громадян України.

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