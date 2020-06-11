Кулеба: Сепаратизму на Донбасі та в Криму не було!

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що сепаратизму на Донбасі та в Криму до окупації не було, а на ситуацію вплинуло втручання Росії.

Про це глава МЗС сказав у прямому ефірі політичного ток-шоу "Право на владу" 11 червня. Трансляція програми велася на YouTube-каналі ТСН (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Дмитро Кулеба Скрін відео

Коментуючи ситуацію в Берегівському та Болградському районах, міністр вказав на важливість закріплення там української мови, яка, як сказав він, може "зшити суспільство".

Кулеба наголосив, що проблеми всередині України, як мовне питання, не повинні стати причинами розмов про автономію.

"У нас не було на Донбасі сепаратизму, у Криму не було, у нас російська агресія. І якби Росія не зайшла на Донбас, не зайшла до Криму, ми б знайшли рішення для тих проблем у суспільстві, всередині нашого внутрішньоукраїнського діалогу", – сказав він.

Пропонуємо подивитися трансляцію ефіру:

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дмитро Кулеба закликав Європейський Союз посилити санкційний тиск на Росію через грубі порушення прав людини та міжнародного права в анексованому Криму.

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