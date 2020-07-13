Кулеба розповів про шанси України ввійти в "зелену зону"

Найближчим часом Україна не має шансів потрапити до "зеленого" списку країн, громадянам яких дозволено в'їзд у ЄС.

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Як заявив у інтерв'ю "Сегодня" міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, наступний перегляд Євросоюзом списку має відбутися 14 липня.

"У найближчий перегляд шансів немає. Бо, як я вже згадав, наші цифри зараз, м'яко кажучи, набагато гірші, ніж це потрібно. Але ми в МЗС зробили все, щоб допомогти МОЗ налагодити діалог із ЄС, увійти у внутрішні процедури і механізми взаємодії з ЄС, щоб українська сторона мала можливість надавати максимально динамічно повну інформацію не тільки про цифри, а й про ті заходи, до яких ми вдаємося в Україні для боротьби з коронавірусом", – сказав він.

За словами Кулеби, поки Україна не відповідає базовому критерію – кількість хворих на 100 тис. в нашій країні має дорівнювати або бути меншою, ніж середня кількість хворих на 100 тис. по ЄС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україну внесли до "зеленого списку" країн, громадянам яких дозволено в'їзд у Чорногорію без результатів тесту на COVID-19.