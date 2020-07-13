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Кулеба розповів про шанси України ввійти в "зелену зону"

Суспільство
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Україна не має шансів потрапити до 'зеленого' списку найближчим часом

Україна не має шансів потрапити до "зеленого" списку найближчим часом.

Найближчим часом Україна не має шансів потрапити до "зеленого" списку країн, громадянам яких дозволено в'їзд у ЄС.

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Як заявив у інтерв'ю "Сегодня" міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, наступний перегляд Євросоюзом списку має відбутися 14 липня.

"У найближчий перегляд шансів немає. Бо, як я вже згадав, наші цифри зараз, м'яко кажучи, набагато гірші, ніж це потрібно. Але ми в МЗС зробили все, щоб допомогти МОЗ налагодити діалог із ЄС, увійти у внутрішні процедури і механізми взаємодії з ЄС, щоб українська сторона мала можливість надавати максимально динамічно повну інформацію не тільки про цифри, а й про ті заходи, до яких ми вдаємося в Україні для боротьби з коронавірусом", – сказав він.

За словами Кулеби, поки Україна не відповідає базовому критерію – кількість хворих на 100 тис. в нашій країні має дорівнювати або бути меншою, ніж середня кількість хворих на 100 тис. по ЄС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україну внесли до "зеленого списку" країн, громадянам яких дозволено в'їзд у Чорногорію без результатів тесту на COVID-19.

УкраїнаКоронавірусЄвропейський СоюзМіністерство закордонних справ УкраїнивірусДмитро Кулеба
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