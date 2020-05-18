Кулеба пояснив, як за кордоном прийматимуть туристів після пандемії коронавірусу

В Україні поки не обговорюється ідея ввести паспорти здоров'я для туристів і тих, хто перетинає кордон в умовах пандемії коронавірусу.

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Як повідомив в інтерв'ю РБК Україна міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, на міжнародному рівні такі ідеї є, але поки вони не матеріалізовані.

Дмитро Кулеба розповів про паспорти здоров'я для туристів

"З практичних рішень там поки схиляються до таких, що при в'їзді потрібно буде, наприклад, показати довідку про те, що у людини за певну кількість днів був негативний ПЛР-тест на коронавірус. І потім, після повернення додому, людина має посидіти у самоізоляції, зробити ще один тест", – зазначив він.

На думку Кулеби, всі подібні правила йдуть у бюрократію.

"Але це все заспокоїться, вийде на свою колію і будуть знайдені якісь формати найменш болючого життя в умовах пандемії коронавірусу", – додав глава МЗС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Всесвітня організація туризму заявила, що 2020 року кількість туристів у світі може знизитися до 80% через пандемію коронавірусу.

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