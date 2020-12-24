Кулеба: Україна не припинятиме авіасполучення на свята

Україна не припинятиме авіасполучення або обмежувати подорожі на час зимових свят, це стосується зокрема й сполучення з Великою Британією.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, пише "Інтерфакс-Україна". Уряд розуміє, що "люди налаштувалися на свята", уточнив він.

Водночас глава МЗС закликав українців, які зважилися на подорож, дотримуватися всіх заходів безпеки, щоб не заразитися коронавірусом.

"Будемо сподіватися, що нічого форс-мажорного не станеться найближчими тижнями у світі (я маю на увазі форс-мажорів, пов'язаних із пандемією), нам не доведеться переглядати це рішення. На сьогодні позиція уряду така", – уточнив Кулеба.

Нагадаємо, що країни Європи почали масово вводити локдаун ще напередодні новорічних і різдвяних свят, розуміючи, що це необхідні заходи щодо стримування пандемії COVID-19.

В Україні влада не поспішає з введенням жорсткого карантину:

дію "помаранчевої" зони розділили на два етапи – з 19 грудня 2020 року до 7 січня 2021 року, а також з 25 січня до 28 лютого 2021-го.

Правила "червоної" зони будуть встановлені з 8-го до 24 січня 2021 року.

Ситуація з поширенням коронавірусу у світі ускладнюється ще й тим, що в Британії виявили нову мутацію вірусу, яка набагато заразніша за раніше відомий штам. Через це більш ніж 50 країн припинили сполучення з нею.

До того ж міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що Україна поки не буде вводити такі обмеження. Він пояснив це тим, що між нашими країнами діє візовий режим, тому кількість пасажирів і так невелика.

Як повідомив OBOZREVATEL, громадський транспорт в Україні не зупинятимуть навіть у разі введення жорсткого карантину. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, працюватимуть і залізниця, й авіакомпанії, й міський транспорт.

Водночас раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що Україна в разі погіршення ситуації з коронавірусом може заборонити міжміське сполучення, зокрема залізничне.