Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба виступив проти сурогатного материнствв, зазначивши, що це "експлуатація жінки, рабство, на яке вона погоджується через бідність".

На його думку, таке рабство спрямоване задовольнити інтереси клієнтів, які можуть виявитись, ким завгодно, написав він на своїй сторінці у Facebok. Кулеба нагадав історію з "масовим скупченням" немовлят у готелі Києва під час карантину, відмову від дітей з інвалідністю або їх обмін на "якісну дитину“, продаж дітей іноземцям. За його словами, це результат неконтрольованого бізнесу, через який страждають діти.

На думку Кулеби, комерційне сурогатне материнство спрямоване на задоволення інтересів клієнта. Омбудсмен не поділяє думки, що сурогатне материнство рятує тисячі пар, які не можуть за певних обставин мати дітей. Однією з причин, за якою він пропонує заборонити сурогатне материнство, є те, що батьки можуть виявитися не тими, за кого себе видають.

“Реклама сурогатного материнства не говорить нам про те, хто насправді ховається за красивим рекламним буклетом. Є випадки, коли сім’ї – фіктивні, коли "подружжям“ можуть виявитися і гомосексуальні пари, і ґвалтівники. Вона не говорить про те, що Україна взагалі не може контролювати, що стається з дітьми, яких вивозять за кордон", – написав уповноважений.

Так, він навів у приклад один із договорів, який підписує сурогатна мати перед наданням "послуги": "Пунктом 2.4 Обов’язки Сурогатної матері, жінка, яка підписує угоду, фактично потрапляє в рабство. Вона має звітувати за кожен свій крок, бути готовою зустрітися з генетичними батьками, коли вони цього забажають, не має права плавати, користуватися транспортом, зобов’язана погоджувати всі свої дії".

Кулебу обурює той факт, що якщо дитина має якісь відхилення, від неї можуть відмовитись згідно з пунктом договору, а до “відхилень” відносять і недоліки ваги, росту, патології, спадкові захворювання.

"Чи хтось цікавився, як почувають себе діти сурогатної матері? Як мамина вагітність, яка потім зникає, впливає на них? Жінка – це по суті інкубатор, який не має права на власне тіло", – резюмував омбудсмен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні через карантин застрягли десятки дітей, народжених від сурогатних матерів для іноземців. Їх помістили до готелю однієї з київських клінік.