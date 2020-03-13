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14 березня • оновлено в 00:03
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Кулеба пообіцяв евакуювати українців, які застрягли на кордоні Італії та Словенії

1.3т
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про закриття українських кордонів через коронавірус, а також пообіцяв, що витягне наших громадян, які застрягли між Італією і Словенією.

Про це він заявив в ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером". Кулеба також поділився деталями сьогоднішнього засідання РНБО – на ньому ухвалили низку рішень, які повинні допомогти Україні в боротьбі з коронавірусом. Наприклад, хоч кордони і закриють, транзит буде працювати.

"Ми ухвалили рішення не тільки закрити країну, а й зберегти економічні зв'язки, щоб транзит здійснювався. Ухвалили рішення про те, як уряд буде стимулювати виробництво масок та інших засобів захисту", – поділився Кулеба.

Дмитро Кулеба

Дмитро Кулеба

Скріншот з відео

Крім того, він озвучив, як буде відбуватися закриття кордонів. В ніч із 15 на 16 березня буде введена заборона на в'їзд в Україну іноземцям. Винятком стануть лише ті, у кого є дозвіл на тимчасове або постійне проживання в Україні і дипломати. Також у разі необхідності МЗС зможе видавати дозволи на в'їзд.

А ще через добу буде закрито авіасполучення. Також він розповів про сотні українців, які застрягли на кордоні Італії та Словенії – остання заборонила в'їзд усім. Їх Кулеба пообіцяв евакуювати якомога швидше.

"Я закликаю всіх українців повертатися на батьківщину, у вас є час до вівторка, щоб повернутися рейсовими літаками. Після вівторка ви не залишитеся наодинці з проблемою – консульства будуть на зв'язку і в разі необхідності будемо організовувати евакуацію спецлітаком. Саме так ми зараз зробимо з тими українцями, які застрягли на кордоні Італії та Словенії. Жодного українця ми не залишимо в біді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, внаслідок загрози поширення смертельного коронавірусу COVID-19 Україна на два тижні закриває кордони для іноземних громадян.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Свобода слова Савіка Шустера
Особи
Дмитро Кулеба Савік Шустер
Місце
Україна
Теги
евакуація вірус кордон
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