Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба перерахував всі "досягнення" Росії за роки війни на Донбасі.

Так він на сторінці в Facebook відреагував на заяви російського колеги, голови МЗС Сергія Лаврова про те, що Росії на Донбасі нібито немає.

"Стара пісня, яка всім набридла – це якщо коротко про сьогоднішні висловлювання міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова в інтерв'ю телеканалу RTVI. Якщо докладно, то в хід знову пішла заїжджена платівка, Росії на Донбасі немає, і що Україна не хоче виконувати Мінські домовленості. Все це ми чуємо вже сьомий рік поспіль, власне від початку російсько-українського збройного конфлікту на Донбасі", – написав міністр закордонних справ.

Кулеба зазначив, що йому особливо прикро читати слова міністра Лаврова саме зараз, коли Україна докладає як ніколи багато зусиль саме для того, щоб врегулювати конфлікт, принести мир, деокупувати свої території Донецької та Луганської областей.

Коли Росія знову каже, що вона "не сторона конфлікту". Дмитро Кулеба в Facebook

Кулеба нагадав, що зробила Росія за роки війни:

підписала всі Мінські домовленості з 2014 року і до цього дня, що підтверджують статус Російської Федерації як сторони конфлікту;

нафарширувала ОРДЛО зразками російського озброєння, зокрема новими і експериментальними, які використовують на українській землі як на армійському полігоні;

здійснювала артилерійські обстріли української території з території Російської Федерації і привертала регулярні підрозділи російської армії до військових дій в Україні;

збила пасажирський авіалайнер MH17 з російської установки "Бук";

ввела російський рубль, який охопив всі сфери життя на непідконтрольних територіях;

нав'язує російські паспорти українцям, які проживають в окупації;

ввела російські освітні програми, які промивають мізки дітям наших співвітчизників;

створила російське податкове поле і багато інших речей, які з наполегливістю, яка заслуговує на кращого застосування, насаджуються Москвою на тимчасово окупованих територіях українського Донбасу;

захопила в 2017 році промислові підприємства і банально розграбувала і вивезла промислові потужності колись величних індустріальних гігантів Донбасу;

вивела свій персонал з Спільного центру контролю і координації, поставивши під загрозу практичне забезпечення режиму припинення вогню;

блокує виконання вже досягнутих у рамках ТКГ домовленостей щодо нових ділянок розмінування і розведення сил і засобів, а також звільнення утримуваних осіб;

створює системні перешкоди для СММ ОБСЄ і міжнародних гуманітарних організацій, зокрема МКЧХ, для виконання своїх мандатів в зоні конфлікту;

використовує в процесі мирного врегулювання мову відвертих погроз і відвертого шантажу.

Глава МЗС України відреагував на заяву російського колеги. Дмитро Кулеба в Facebook

Міністр перерахував "досягнення" Росії за роки війни на Донбасі. Дмитро Кулеба в Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в інтерв'ю телеканалу RTVI міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не розраховує на будь-який прогрес у виконанні мінських домовленостей при президенті України Володимирі Зеленському.