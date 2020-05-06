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6 травня • оновлено в 09:57
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Кулеба озвучив план України з деокупації Криму

1.6т
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В МЗС України розробляють спеціальну концепцію повернення анексованого Росією Криму під контроль української влади.

Про це в інтерв'ю "Радіо НВ" повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"У мене є діалог із нашим представником президента в Автономній республіці Крим Антоном Кореневичем на цю тему, і ми якраз розробляємо стратегію, концепцію, бачення щодо окупованого Криму", – заявив він.

Дмитро Кулеба

Дмитро Кулеба

За його словами, на сьогодні в питанні повернення своїх окупованих територій Україна має вирішувати декілька тактичних задач.

"Перша – як ми утримуємо анексований Крим на стратегічному порядку денному, щоб це питання не забувалося. Друге – як ми забезпечуємо ефективність санкційного режиму стосовно Криму. Третє – які додаткові міжнародні інструменти ми можемо задіяти для того, щоб здійснювати тиск на Росію", – зазначив міністр.

Крім цього, він уточнив, що перед українською владою також стоїть стратегічна задача, яка полягає у тому, як саме півострів буде повернений до України.

"Я абсолютно переконаний, що це так і відбудеться. Це не дипломатична фантазія, а цілком прагматичний розрахунок. Команда Міністерства закордонних справ та інші відомства постійно працюють над цим", – підкреслив Кулеба.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше постійний представник президента України в Автономній республіці Крим Антон Кориневич заявив, що наша країна поки що нібито не готова до повернення півострова в разі, якщо російські окупанти залишать його.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Анексія Криму
Особа
Дмитро Кулеба
Місце
Україна
Тег
Міністерство закордонних справ України
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