Кулеба озвучив оптимістичний сценарій щодо відпусток українців на літо

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що, на його переконання, за найоптимістичнішим сценарієм повернення України і світу до звичайного життя після пандемії коронавірусу відбудеться наприкінці літа.
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Про це Кулеба заявив в ефірі “Сніданку з 1+1”, повідомляє "Укрінформ". Міністр зазначив, що саме у цей час країни можуть вийти на стабілізацію, а громадяни планувати подорожі за кордон.
“Я не будую планів щодо подорожей. Безумовно, я будую плани, і саме зараз час будувати плани, коли з’явилася можливість подумати, зважити всі фактори, саме зараз треба будувати плани і стратегії. Але щодо подорожей, я думаю, що якщо ми під кінець літа вийдемо на якусь стабілізацію, це було б оптимістичним сценарієм”, – сказав Кулеба.
Він додав, що від колег у Європейському Союзі чує, що там прямо радять своїм громадянам поки що не планувати літніх відпусток.
"А для наших колег з ЄС святий місяць – це серпень, коли ніхто не працює, всі відпочивають... Вони стримують, щоб люди не витрачали гроші на те, що може не спрацювати", – сказав міністр і додав, що динаміка коронавірусу поки що до кінця не вивчена, і "ми не знаємо, коли ситуація остаточно стабілізується”.
Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що карантинні заходи в Україні через пандемію коронавірусу почнуть послаблювати, щойно епідеміологічний стан у країні почне покращуватися, але не раніше за Великдень.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко не виключив, що в Україні карантин в його нинішньому вигляді може закінчитися в середині травня.
Подібні терміни озвучував і заступник очільника МВС Антон Геращенко. За його словами, пік епідемії коронавірусу настане приблизно 15-25 квітня. У зв'язку з цим карантин може бути продовжений до 15 травня.
В РНБО ж вважають, що карантин в Україні точно не закінчиться 24 квітня через прийдешній пік поширення хвороби.
Зі свого боку прем'єр-міністр Денис Шмигаль припустив, що частина карантинних заходів, наприклад, носіння маски у громадських місцях, може діяти в Україні до вересня. Але повернення людей до роботи має розпочатися не пізніше як у другій половини травня.
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