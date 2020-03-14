Кулеба дав інструкції для українців, які не встигнуть повернутися до закриття кордону

Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав усіх громадян повернутися в Україну до 17 березня, однак зазначив, що держава буде готова евакуювати тих, хто не встигне вчасно цього зробити.

На брифінгу в суботу, 14 березня, дипломат нагадав, що Кабмін ухвалив рішення з півночі 17 березня закрити міжнародне повітряне сполучення.

А з півночі 16 березня заборонений в'їзд в Україну іноземцям, крім тих, хто має дозвіл на проживання в Україні, має членів сім'ї, які постійно проживають в Україні, а також дипломатів.

При цьому Кулеба заявив про можливі винятки, які будуть вирішуватися спільно з керівниками дипломатичних відомств.

"Спробуйте повернутися в Україну до 17 числа. Якщо у вас не виходить цього зробити, зареєструйтесь у системі МЗС "Друг". Ми будемо бачити, що ви залишаєтеся і потребуєте нашої підтримки.

Зверніться в консульство або посольство в країні, де ви залишилися. Коли ми побачимо картинку, хто і де перебуває, ми зможемо встановити контакт із цими людьми і почати формувати групи [для евакуації]", – розповів Кулеба.

Також міністр зазначив, що МЗС домовилося з мобільними операторами Vodafone, Київстар та lifecell про інформування українців за кордоном. Вони будуть отримувати смс про припинення авіасполучення, зв'язок із консулами й організацію виїзду в Україну після 17 березня.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, коронавірус не повинен стати причиною масової паніки, оскільки, як і більшість хвороб, піддається лікуванню і вже достатньо вивчений.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал