"Кульбаба" на кістках: у Львові археологи виявили унікальну знахідку

У Львові археологи в центрі міста розкопали стародавні стіни костелу XVI століття.

Як сказано в сюжеті "5 каналу", на унікальну знахідку натрапили, коли реконструювали міський фонтан "Кульбаба".

Повідомляється, що робітники на глибині понад два метри виявили ще один фундамент. Вчені з'ясували, що це основа костелу Воздвиження Чесного Хреста, побудованого ще в 1530 році.

"Що тут був костел, було відомо. Є багато карт, де він позначений. Він був такого квітковоподібного типу з апсидою маленькою. Він був невеликий. Будували жителі міста. Посвячення мав Воздвиження Чесного Хреста, але ймовірно, коли прийшла австрійська влада, його розібрали з метою забудови вулиці", – розповів археолог Остап Лазурко.

Також на місці розкопок знайшли людські кістки. Археологи припустили, що раніше на місці храму був цвинтар. Крім того знайдені цінні артефакти - фрагменти кераміки кахлю, керамічної плитки, посуду. Ще виявили металеву муфту від дерев'яного водопроводу.

Розкопки у Львові Скріншот

"Після того, як археологи скажуть своє вагоме слово, що вони знайшли, і що це означає, і що має бути збережене, і можна демонтувати ... Такий об'єкт можна прив'язати до середньовічної карті Львова", – додала начальник Управління охорони історичного середовища Львівської міськради Лілія Онищенко.

Розкопки у Львові Скріншот

Розкопки у Львові Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Черкаській області виявили підземний склеп, який, найімовірніше, став місцем поховання гетьмана Богдана Хмельницького.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал