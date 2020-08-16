Кількість заражених COVID-19 в Україні перевалила за 90 тисяч: статистика на 16 серпня

Станом на ранок неділі, 16 серпня, в Україні офіційно підтверджено 91 356 випадків коронавірусної інфекції. З них 1 637 – виявлені за минулу добу, що стало новим антирекордом із добового приросту.

Від COVID-19 в країні померло вже 2 068 осіб (+24 за добу), а 47 822 пацієнти (+392 за добу) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО.

Найбільше нових заражених коронавірусом зареєстрували в Харківській області – 228, Чернівецькій – 183, Івано-Франківській – 158 і місті Київ – 146 випадків.

РНБО

РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірус у світі станом на 16 серпня встиг вразити вже 21,6 млн осіб, 768 тисяч з яких загинули, а 14,3 млн вилікувалися.

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