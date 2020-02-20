Куди ізолюють українців з Уханя: фото медцентру у "Нових Санжарах"

Евакуйованих з Уханя українців після прильоту до Харкова доправлять у медичний центр Національної гвардії "Нові Санжари" у Полтавській області.

OBOZREVATEL пропонує подивитися, як він виглядає. Рятувальники вже запевнили, що всі пасажири літака з Китаю – повністю здорові. До того ж вони успішно пройшли всі передбачені процедури (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Україна 24/7"

Водночас під медцентром не вщухають протести, люди блокують входи до установи.

Офіційний сайт медцентру "Нові Санжари"

Офіційний сайт медцентру "Нові Санжари"

Офіційний сайт медцентру "Нові Санжари"

Офіційний сайт медцентру "Нові Санжари"

"Україна 24/7"

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко запевнив, що центр готовий прийняти на 14-денний карантин українців, евакуйованих із КНР. За його словами, під час карантину за ними доглядатимуть кваліфіковані лікарі та медсестри.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Полтавщині при в'їзді до Нових Санжар почалися зіткнення місцевих жителів із поліцією. Містянам стало відомо, що евакуйованих з Китаю українців можуть доправити в госпіталь, який розташований у центрі міста.

Президент України Володимир Зеленський вже висловив стурбованість реакцією українців на прибуття літака з евакуйованими.

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