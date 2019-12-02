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2 грудня • оновлено в 11:15
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Кучугури на 20 см і ожеледиця: Україну замете снігом

26.9т
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В Україні в понеділок, 2 грудня, очікується різке погіршання погодних умов. У зв'язку з цим оголошено I рівень небезпеки, жовтий.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі. Найгіршою погода буде в західних регіонах України і на Закарпатті. Тут очікується мокрий сніг та його налипання.

На заході України температура повітря досягне +2 градусів вдень і -5 вночі. У центрі й на сході буде до +1, без опадів. Сухо також передбачається й на півдні. Температура повітря становитиме +8.

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Мороз і сніг: синоптики уточнили прогноз погоди на 2 грудня

У Києві понеділок до +1, без опадів.

"2-3 грудня погіршання погодних умов: вдень 2 грудня в західних, Вінницькій та Житомирській областях, протягом доби 3 грудня в Україні, крім південних областей, мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, утворення снігового покриву заввишки 3-8 см. 2 грудня в Карпатському регіоні, 3 грудня вночі в центральних і північних областях, вдень у східній частині місцями сильний сніг, утворення снігового покриву заввишки 10-20 см; на дорогах країни, крім півдня, ожеледиця (I рівень небезпеки, жовтий) ", – повідомили в Укргідрометцентрі.

Кучугури на 20 см і ожеледиця: Україну замете снігом
Кучугури на 20 см і ожеледиця: Україну замете снігом

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на Новий рік. Він пообіцяв справжню зиму.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Сугробы! 20см! -- смеялись всей Камчаткой.
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