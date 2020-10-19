Кучер порівняв Харківщину з Італією через спалах COVID-19
Голова Харківської ОДА Олексій Кучер порівняв Харків і деякі райони області з Італією через спалах коронавірусної інфекції.
У своєму Telegram-каналі він розповів місцевим жителям, що означає новий статус територій, що з 19 жовтня перейшли в "червону" зону.
Він розповів харків’янам і жителям області, що означає новий статус території.
"По-перше, це означає, що ситуація в місті вкрай критична. Для запобігання захворюваності на COVID-19 будуть посилені карантинні заходи відповідно до вимог Кабінету міністрів України. По-друге, це обов‘язкове дотримання всіма без винятку громадянами протиепідеміологічних вимог:
дотримання соціальної дистанції;
носіння масок у громадських місцях;
регулярне миття рук та використання антисептичних засобів.
Вам самовпевнено обіцяли "порвати коронавірус", але щось пішло не так. Ви повірили в диво, але дива не сталося", – наголосив він.
Кучер порівняв ситуацію з коронавірусною інфекцією в Харкові та області з такою, що була раніше в Італії.
"Переповнені лікарні, нестача лікарів та ліжок, а також тисячі хворих, яких ми змушені розвозити по лікарнях області. Сьогодні від кожного з нас залежить наше життя та життя наших рідних. Ми можемо вберегти тисячі харків‘ян, якщо кожен з нас буде відповідально дотримуватися карантинних заходів та цінувати своє життя і здоров‘я", – написав очільник Харківської ОДА.
Як повідомляв OBOZREVATEL, комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у Києві, Харкові та Сумах можуть самостійно посилювати карантинні заходи на тлі боротьби з епідемією коронавірусу.