"Кучер – Кудрявцев – Корупція!": у Києві мітингували проти нових призначень ДАБІ

Під будівлею Державної архітектурно-будівельної інспекції пройшов мітинг проти нових кадрових призначень цього органу. Учасники акції впевнені: кадрова політика ДАБІ заточена на посилення корупційних процесів у сфері будівництва в Києві.

Про акцію і вимоги її учасників повідомляє From-UA.

За даними видання, учасників акції, зокрема, обурили наміри призначити відомого забудовника Сергія Кучера на посаду президента державної корпорації "Укрбуд". Вони впевнені: Кучер на новій посаді повинен буде виконувати обов'язки "наглядача за всією будівельною сферою".

В якості аргументів, що підкріплюють такі побоювання, учасники називають можливий зв'язок Кучера з попереднім президентом "Укрбуду".

"Люди на мітингу впевнені, що Сергій Кучер має тісний зв'язок з Максимом Микитасем, який довів "Укрбуд" практично до розорення, у результаті чого понад 13 тис. сімей ризикують залишитися без вже оплачених квартир", - повідомляє видання.

Також учасники акції протестували проти нового голови ДАБІ Олександра Строкача, оскільки впевнені: на посаду його лобіював попередній очільник інспекції.

"Мітингувальники обурені тим, що екс-голова ДАБІ Олексій Кудрявцев, з яким Інспекція отримала звання "найбільш корумпованого держоргану", проштовхнув на керівництво відомства свого протеже Олександра Строкача. Люди впевнені, що зв'язка Кудрявцев-Строкач разом зі "смотрящим" Кучером несуть реальну загрозу для столиці", - підкреслив кореспондент From-UA.

Він також зазначив, що на акцію її учасники, серед яких – як інвестори "Укрбуду", так і громадські активісти - принесли плакати з написами "Кудрявцев і Строкач знищують Київ!", "Кучер – Кудрявцев – Корупція!", "Геть старих смотрящих ! " і т.д.

Присутні запевнили: подібні акції протесту будуть повторювати доти, доки Кудрявцев, Строкач і Кучер зберігатимуть вплив на будівельну сферу в Києві.

Раніше ЗМІ оприлюднили інформацію про нібито наявні у Офісу президента плани призначити Сергія Кучера на посаду президента "Укрбуду". Повідомлялося також про те, що це призначення ініціював один з топ-чиновників ОПУ.

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