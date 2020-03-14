Головна Новини
14 березня • оновлено в 23:05
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Кубань – це Україна!" Лідер "Національного корпусу" Білецький кинув виклик Путіну. Відео

1.1т
Читати матеріал російською

Лідер "Національного Корпусу" Андрій Білецький під час Маршу добровольців, який пройшов у Києві 14 березня, вигукнув, що Кубань – це Україна.

Такий виклик президенту Росії Володимиру Путіну він кинув під стінами посольства РФ у Києві, викрикуючи гасла. При цьому вся колона учасників акції йому вторила.

"Ми знаємо, що Крим не їх, а наш! Крим – Україна, Донецьк – Україна, Луганськ – Україна, Кубань – Україна", – кричав Білецький з імпровізованої сцени-автомобіля.

Андрій Білецький на Марші добровольців,

Андрій Білецький на Марші добровольців,

Скрін відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві відбувся Марш добровольців. Учасники пройшли колоною до посольства Росії. Хода закінчилася ударом ракетницею по будівлі відомства і розривом прапора РФ.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Автор
Марина Погорілко
Особа
Андрій Білецький
Місце
Україна Київ
Тег
Національний корпус
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
7
5
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Golan Sim
Golan Sim
Наш биляцкий молодец! Веди своих хлопцев на Кубань! ))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Казбеков Зубег
Казбеков Зубег
Маргиналы, ха-ха-ха, требуют, ха-ха-ха,в одном предложении этого не может быть!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги