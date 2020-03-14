"Кубань – це Україна!" Лідер "Національного корпусу" Білецький кинув виклик Путіну. Відео

Лідер "Національного Корпусу" Андрій Білецький під час Маршу добровольців, який пройшов у Києві 14 березня, вигукнув, що Кубань – це Україна.

Такий виклик президенту Росії Володимиру Путіну він кинув під стінами посольства РФ у Києві, викрикуючи гасла. При цьому вся колона учасників акції йому вторила.

"Ми знаємо, що Крим не їх, а наш! Крим – Україна, Донецьк – Україна, Луганськ – Україна, Кубань – Україна", – кричав Білецький з імпровізованої сцени-автомобіля.

Андрій Білецький на Марші добровольців, Скрін відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві відбувся Марш добровольців. Учасники пройшли колоною до посольства Росії. Хода закінчилася ударом ракетницею по будівлі відомства і розривом прапора РФ.

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