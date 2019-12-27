"Кубань ближче!" У Раді зраділи запуску Кримського моста

Побудувавши Кримський міст, який з'єднав Росію з окупованих півостровом Крим, президент Росії Володимир Путін наблизив Кубань до України.

Про це заявив депутат Верховної ради від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у своєму відеозверненні в YouTube. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки)

Він висміяв вакханалію, яку окупанти розвели навколо прибуття до Криму по мосту перших пасажирських поїздів.

"Позитивне в тому, що Путін побудував нам міст, по якому Кубань буде ближче", – заявив депутат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російські пропагандисти влаштували паніку через нібито готується приєднання Кубані до України, яке, на їхню думку, курирують США.

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