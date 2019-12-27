Головна Новини
27 грудня • оновлено в 08:16
МоваЯзык

/ Суспільство

"Кубань ближче!" У Раді зраділи запуску Кримського моста

3.9т
Читати матеріал російською

Побудувавши Кримський міст, який з'єднав Росію з окупованих півостровом Крим, президент Росії Володимир Путін наблизив Кубань до України.

Про це заявив депутат Верховної ради від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у своєму відеозверненні в YouTube. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки)

Новини
"Дай Боже, щоб не розвалився": Джемілєв назвав користь Кримського мосту

Він висміяв вакханалію, яку окупанти розвели навколо прибуття до Криму по мосту перших пасажирських поїздів.

"Позитивне в тому, що Путін побудував нам міст, по якому Кубань буде ближче", – заявив депутат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російські пропагандисти влаштували паніку через нібито готується приєднання Кубані до України, яке, на їхню думку, курирують США.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Катерина Луговська
Особа
Олексій Гончаренко
Місце
Україна
Тег
Кримський міст
Поділитися у Facebook
24
Коментарі
12
101
Смішно
10
Цікаво
1
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Родионов Александр
Родионов Александр
Лёшик, поздравляю тебя соврамши :-) = Как следует из источника, стоимость грандиозной конструкции, состоящей из целой серии мостов, нескольких подводных тоннелей, эстакад и пунктов пропуска, составила 20 млрд. долларов. Путем нехитрых математических вычислений можно определить, что цена одного километра эпохального сооружения равна приблизительно 363 млн. долл.= :-)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ку Алексей
Ку Алексей
скоро Лёшка повторит https://www.youtube.com/watch?v=kjK-rPIna0c
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Родионов Александр
Родионов Александр
Льоша, тут скорее Укр0ина стала ближе к возврату оккупированных poгулями русских территорий Новороссии к России :-)
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги