Я с трудом могу себе представить, что рядовой украинец может простить убийцу своего ребенка. Насильника своей жены / дочери. Пожать ему руку, начать все с чистого листа. Я также с трудом могу представить ситуацию, когда того, кто спас твоего ребенка - ты вместо благодарности садишь за решетку. Того, кто помог тебе в беде - ты сдаешь врагу, или как минимум поливаешь его грязью.

- Да, я забыл, кого ты там спас. Ты - преступник, и для меня твои подвиги ничего не значат.

Примеряя это на сегодняшнюю ситуацию, можно сказать:

- Мне плевать, что ты защитил меня от войны. Мне глубоко все-равно, что ты там от боли выл в своих окопах, а у меня здесь ничего не изменилось. Тот же свет, тот же телевизор, те же магазины, тот же "мир".

У тебя ничего не изменилось, кроме теории - что где-то рядом идет такая неудобная тебе война. И ты туда никого не посылал, и они пошли туда не ради тебя - а ради себя и своих семей. Но так совпало, что и тебя защитили тоже, хотел ты этого или не хотел. Видел ты это или не видел. Вот так тебе повезло. Это серьезно.

Завтра твою жизнь разрушит война, подошедшая еще ближе. И будет она для тебя не в теории - а на самой страшной и до ужаса реальной практике. Ты вчера втоптал в грязь бойца - а сегодня тебя больше НЕКОМУ защитить. Ты вчера с презрением сплюнул в его сторону, свысока назвал бомжом, а сегодня ты в новой для себя реальности.

Отличие тебя от него в том, что однажды он встал и пошел. А ты - нет. И не пойдешь сегодня. Но сегодня ты будешь визжать от негодования - ГДЕ твоя армия, которая ТЕБЕ обязана? Где она, черт возьми? Где она, нах..., когда ТЕБЕ нужна помощь?..

Только я бы вспомнила на твоем месте, что вчера ты сплюнул с презрением в их сторону. И добровольцев назвал преступниками. И ветеранов - дармоедами. И армию - зажравшейся. И...

А сегодня тебя некому защитить. Потому что сам защищаться ты никогда не умел, не хотел и не собирался.

Так КТО ты, украинец? Сегодня требующий капитуляции? Не надо идти на поводу у канала Коломойского - им на тебя плевать тем более. Не надо повторять, что люди, требующие победы - "против мира на Донбассе".

Сегодня плевать тебе. Но если завтра наплевать будет ИМ - то вряд ли можно будет предугадать, что нас здесь ожидает. Не уничтожай тех, кого ты завтра будешь звать на помощь. И дай Бог, чтобы они откликнулись.

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