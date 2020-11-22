КТ у разі коронавірусу шкодить: український лікар сказав, який апарат купити додому

Лікар-анестезіолог, професор Сергій Дубров вважає, що краще придбати пульсоксиметр, ніж робити комп'ютерну томографію.

За його словами, потрібно розуміти, що кисень – це перше, що має бути в комплексі лікування у пацієнта з коронавірусом тяжкої форми. Про це він заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Якщо ми говоримо про легку та середню тяжкість, то в більшості випадків можна обійтися без кисню. А якщо ми говоримо про важкий і критичний перебіг – без кисню обійтися не можна", – сказав експерт.

Так, нормальні показники насичення гемоглобіну артеріальної крові киснем або сатурація становлять 95-99%.

"94% – це вже низька сатурація, але якщо вона стабільно тримається, то жити можна. Якщо сатурація 85%, 80%, іноді пацієнти знаходяться вдома навіть з сатурацією 72-75%, тривала гіпоксія призводить до більш швидкого розвитку ускладнень і тромбозів", – зазначив Дубров.

Сергій Дубров вважає, що краще придбати пульсоксиметр, ніж робити КТ YouTube

Лікар розповів, що в таких випадках важливо мати вдома пульсоксиметр. Він не коштує багато грошей і набагато корисніше.

"КТ органів грудної порожнини, якій приділяється надмірна увага з боку і лікарів, і людей, які захворіли на COVID-19, абсолютно не обгрунтовано. КТ, по-перше, дорога, по-друге, шкідлива, по-третє, немає абсолютно ніякого значення в плані показань до госпіталізації або тактики ведення", – додав лікар-анестезіолог.

Крім того, на КТ органів можна побачити 70-80% легеневої тканини, а сатурація при цьому буде 98%. У деяких лікувальних закладах пацієнт буває без кисню з сатурацією 70%.

"Це неприпустимо. І шанси вижити у пацієнта, який тривалий час перебуває з такою сатурацією, зводяться до мінімуму", – підсумував Дубров.

Сергій Дубров вважає, що краще придбати пульсоксиметр, ніж робити КТ РБК

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікар-анестезіолог пояснив, чому антибіотики неефективні при лікуванні COVID-19.