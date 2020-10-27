КТ легенів при коронавірусі: що це та коли потрібно робити

Комп'ютерна томографія легенів – це спеціальний метод, в якому використовується рентгенівське випромінювання.

Фахівці не радять проводити його самостійно, а тільки за призначенням лікаря, коли в цьому є користь для лікувального процесу, пишуть "Факти".

Американський коледж радіологів не рекомендує використовувати КТ для первинної діагностики, сказав інфекціоніст Вадим Арістов. Цей ресурс потрібно залишити для тих, у кого виявили інфекцію і хто потребує додаткового обстеження.

До того ж КТ не дає стовідсоткового підтвердження хвороби.

"Іноді КТ-ознаки з'являються раніше симптомів. Типовими ознаками COVID-19 на знімку є затемнення у вигляді тьмяного скла – у 83% пацієнтів вони були, вони можуть супроводжуватися ущільненнями певних зон (58%), потовщенням прилеглої плеври (52%), потовщенням міждольних перетинок (48%), малюнком бронхів, переповнених повітрям (46%)", – уточнив Арістов.

Менш частим є синдром бруківки, коли на затемнення у вигляді тьмяного скла накладаються світлі прожилки від потовщень міждольних перетинок. Але це ще не означає, що пацієнт хворий на коронавірусну інфекцію, оскільки є ряд інших станів і захворювань, що можуть викликати такі зміни.

Згідно з дослідженнями, проведеними на 1 014 пацієнтів, без додаткового ПЛР-тесту комп'ютерна томографія давала необґрунтовану підозру на коронавірус у трьох чвертях випадків.

При цьому для випадків підтвердженої ПЛР-тестом асимптомної інфекції КТ допомагала виявити ураження легень. Тому перш ніж робити висновки за результатами КТ, слід здати ПЛР.

ПЛР проводиться за призначенням лікаря. Цей метод може дати позитивний результат за тиждень до появи симптомів хвороби, тобто вже через два дні після інфікування. В цей час збудник хвороби накопичується в носогорлі.

Протягом першого тижня після появи симптомів можна проводити ІФА – тест, який покаже, чи було інфікування та чи викликало воно імунну реакцію. КТ проводиться додатково в різні моменти, пояснив Арістов.

Результати КТ дають лікарям розуміння ступеня ураження легень, на основі цих даних і стану хворого призначається відповідне лікування.

Як повідомив OBOZREVATEL, вже скоро в Україні з'явиться альтернатива ПЛР-тестування на COVID-19. Це тести на антиген, які дозволять збільшити кількість перевірок людей з підозрою на інфікування.