КТ і рентген у разі підозри на коронавірус роблять безкоштовно, – Степанов

Карина Бондаренко Суспільство 11:10, 12.10.2020 Оновлено: 11:22, 12.10.2020

За підозри на коронавірус пацієнтам в Україні повинні безкоштовно проводити комп'ютерну томографію і рентген.

Про це під час брифінгу 12 жовтня повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Для цього в пацієнта має бути відповідне направлення на діагностику від сімейного або лікуючого лікаря. Послугу оплачує держава.

"Якщо такого не відбувається, у нас є відповідний контакт-центр Національної служби здоров'я України 16-77. Або ви можете залишити офіційну скаргу в розділі "громадянам" на сайті НСЖУ", – сказав Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в понеділок, 12 жовтня, в Україні почало діяти нове карантинне зонування по регіонах. Київ перейшов у "помаранчеву" зону. У "червоній" зоні опинилися Канів і Суми.

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