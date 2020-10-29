КСУ заблокував призначення переможців виборів – НАЗК

Рішенням Конституційного Суду України Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) позбавили доступу до державних реєстрів, необхідних для проведення спеціальної перевірки декларацій кандидатів на керівні посади до органів влади.

Про це говориться на сайті НАЗК. Без цієї перевірки неможливо призначення переможців місцевих виборів, уточнюється в повідомленні.

Реалізацію результатів місцевих виборів фактично заблоковано, оскільки призначення кандидатів, обраних на посади, зокрема голів обласних, районних рад та їх заступників, можливе лише після проходження ними спецперевірок.

"Конституційний Суд своїм рішенням не лише знищує антикорупційну систему в Україні, а й паралізує роботу органів місцевого самоврядування та всього державного апарату", — зазначив голова НАЗК Олександр Новіков.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що судді Конституційного Суду України скасували кримінальну відповідальність за неправдиве декларування, діючи у власних інтересах.За повідомленням пресслужби НАЗК, у декларації двох суддів КСУ – Ірини Завгородньої та Сергія Головатого виявлені ознаки подання неправдивої інформації.