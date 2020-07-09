КСУ вдруге зібрався для розгляду закону про мову. Онлайн-трансляція

КСУ зібрався для розгляду закону про мову.

У четвер, 9 липня, Конституційний суд України зібрався на другу частину відкритого засідання у справі щодо конституційності Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Трансляцією поділилися на офіційному сайті КСУ. Перша частина слухань за конституційним поданням 51 нардепа відбулася 7 липня. Остаточне рішення буде ухвалено вже після останнього етапу – закритого засідання суддів.

OBOZREVATEL веде текстову онлайн-трансляцію із залу суду і пропонує читачам стежити за нею.

Хронологія подій

10:31 – КСУ продовжив розгляд конституційності закону про статус української мови.

10:12 – Розгляд у письмовому провадженні оголосили завершеним і справа перейшла в закриту форму.

10:01 – Суддя оголосив про початок засідання, але першим почали розглядати інше конституційне подання 51 нардепа – про законність призначення директора НАБУ Артема Ситника.

Суть справи

Нардепи, які ініціювали подання про нібито неконституційність закону, вважають, що він дискримінує російську та інші мови нацменшин в Україні, а також утискає громадян за мовною ознакою.

Крім того, автори клопотання заявили, що згаданий закон, на їхній погляд, порушує конституційні права громадян: право на використання й захист рідної мови, право на розвиток мовної самобутності всіх корінних народів і нацменшин України.

Ще одна претензія нардепів – ухвалення закону з нібито порушенням конституційної процедури.

Зазначимо, що конституційне подання щодо цього закону було внесено до КСУ ще 21 червня 2019 року.

Нагадаємо, 25 квітня 2019 року Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

16 липня 2019 року він набув чинності. Документ передбачає обов'язкове використання української мови в публічному просторі.

Також державна мова повинна використовуватися в державному і комунальних секторах, у транспорті та закладах громадського харчування, на підписах і маркуванні товарів і послуг, у медичній та освітній сферах, у театральних виставах і дубляжі кіно, на телебаченні, в інтернеті й друкованих ЗМІ.

Водночас дія цього закону не поширюється на сферу приватного спілкування та здійснення релігійних обрядів.

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