КСУ – про блокування роботи: владі потрібен ручний і слухняний орган

У Конституційному суді України поскаржилися на "блокування" їхньої роботи і заявили, що владі нібито потрібен "ручний і слухняний орган конституційної юрисдикції".

Відповідну заяву було опубліковано на сайті КСУ 10 листопада. У суді вважають, що народні депутати та глава НАЗК Олександр Новіков в ефірі одного з телеканалів нібито в маніпулятивній формі обговорювали рішення КСУ.

Зокрема, пресслужба суду розкритикувала висловлювання членкині депутатської фракції "Слуга народу", голови Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасії Радіної.

"КС фактично сказав, що декларації можна не подавати, що в них можна брехати, що їх ніхто не має права перевіряти і за це нічого не буде. Ось, що сказав КС", – заявила депутатка.

Вона додала, що "призначення нових членів не руйнує ту більшість голосів, яка вже є в КСУ...Щодо питання кворуму, можливо, підняттям кворуму або спеціальними вимогами щодо прийняття рішень ми заблокуємо прийняття поганих рішень...".

Суд, посилаючись на слова заступниці голови депутатської фракції "Слуга народу" Олени Шуляк, навів приклад подібних рішень.

"Наприклад, якщо КС захоче скасувати закон, що стосується фонду гарантування вкладів – це для держави відразу збиток 270 млрд грн; якщо суд захоче скасувати земельну реформу – це відразу збиток 1 млрд доларів... Добре, що сьогодні частина суддів відмовляється брати участь у засіданнях і практично це блокує роботу та прийняття таких рішень, які для держави можуть мати критичні наслідки", – процитувала пресслужба висловлювання Шуляк.

Також у КС зазначили, що в студії "маніпулювали з цифрами" щодо зарплат суддів. У пресслужбі запевняють, що судді отримують зарплату в середньому 254 000 гривень у місяць, а не 21 мільйон на рік.

Нагадаємо, 10 листопада КСУ не зміг провести заплановане засідання через відсутність кворуму. 9 листопада суд теж не зміг розглянути справу про тлумачення статті про приналежність землі в Конституції України. У суді заявили про зрив засідання.

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