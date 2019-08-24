Крымчане вместе со всей Украиной отмечали День государственного флага:

1. Доброго ранку та з Днем державного прапора України!

2. 23 серпня 1991 року синьо-жовтий стяг вперше внесли у Верховну Раду. Україна стала незалежною

3. Сьогодні День Державного Прапора України. Зі святом! Фото зроблено кілька днів тому в горах над Ялтою

4. Студія, студія! Веду репортаж з місця великих подій. Неймовірно, проте повз мого вікна щойно пройшла невеличка група підлітків, з музичної колонки в яких лунав гурт “Пирятин”! Святкують.

5. В аннексированном Крыму в городе Ялта неизвестные раскрасили в сине-желтые цвета установленный на трассе Симферополь-Ялта пятиметровый знак гостиницы “Ялта”, который виден всем, кто направляется в город бывшего счастья

6. Севастополь теж вітає з Днем державного прапора!

7. Тільки на окупованих територіях розуміють справжнє значення ПРАПОРА твоєї країни… Бажаю усім цінувати і розуміти! Криму — підняти найскоріше, щоб більше ніколи не втратити! Україні — стати єдиною під Прапором! З Днем нашого Прапора, Країна!

8. Вітаю всіх українців з Днем Державного Прапору. Вірю, що буде день, і наш жовто-синій стяг майорітиме над Кримом і Донбасом! Слава Україні!

9. Некоторые крымчане сегодня украсили свою одежду (и не только) цветами флага Украины

10. Друзі, українці, вітаю з Днем нашого, рідного, найкрасивішого в усьому світі прапора! Нажаль, в Криму ми можемо його підняти або десь на безлюдді, або десь високо в горах, або далеко в морі. Мої діти ще в 14 році намалювали його та повісили на холодильник. Змінюються інші малюнки, але прапор висить на головному, почетному місці. Бережіть те, що у вас є данністю, пишайтесь своєю країною та її прапором, вчить дітей українській мові та бережіть нашу Неньку — бо вона найкраща країна світу!!!

11. 23 серпня 2012 року в Євпаторії над морем підняли найбільший прапор України. Тому що Крим — це Україна, а сьогоднішня рашистська окупація — явище тимчасове, яке околіє разом з путірашкой. З Днем державного прапора!

P.S. “Здесь подымается самый большой флаг. Люди радуются тому, что видят на море, как украинские яхты, украинские спортсмены на моторных катерах, на скутерах бороздят просторы нашего залива” — воодушевлённо молвил заместитель городского головы Евпатории Сергей Стрельбицкий, поздравляя жителей и гостей города с Днем государственного флага Украины. А было это 23 августа 2012 года. Это уже в марте 2014 года Стрельбицкий переметнулся на сторону оккупантов и был назначен ими “министром курортов и туризма” Крыма. Это уже потом у Стрельбицкого “замирало” сердце при виде триколора, как когда-то оно “замирало” при виде “украинского флага, украинских яхт и украинских спортсменов”. Но Стрельбицкий не одинок в своем ничтожестве. Таких среди коллаборантов ровно 100%. Даже Гоблин, когда это было выгодно, рассказывал в 2012 году про нищету в россии и “чиновничий произвол абсолютно на всех местах”, а также гордился тем, что является гражданином Украины. А 26 февраля 2014 года, во время самого масштабного проукраинского митинга в Симферополе, Гоблин назвал свезенных ватных гопников “провокаторами” и “профессиональными русскими”, но уже спустя некоторое время Гоблин стал “главой” Крыма и прогнулся с потрохами под россию, а за решетку начали бросать тех, кто выходил на митинги за единство Украины… Сегодня в Крыму скончался президент Крымского государственного инженерно-педагогического университета Февзи Якубов. Во время выборов президента Украины в 1999 году Якубов являлся доверенным лицом Леонида Кучмы, а на президентских выборах 2004 года был доверенным лицом Виктора Януковича. В 2014 году Якубов прогнулся под оккупантов и начал их восхвалять, а уже в 2018 году коллаборант, который имел звания “заслуженного работника образования Украины”, “почетного гражданина Крыма” и “Героя Украины”, стал доверенным лицом путина на выборах путина, которого слезно просил не забирать из Крыма Аксенова. К чему я все это? К тому, что есть люди без чести, совести и достоинства, для которых важна исключительно сиюминутная похлебка, которой они навсегда запятнают свои одежды. Всех настоящих людей поздравляю с Днем государственного флага Украины. Оставайтесь людьми, несмотря ни на что.

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