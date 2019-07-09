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КРИМський бандерівець
КРИМський бандерівець
Український блогер з КримуВсі статті автора

Новости Крымнаша. Жду высадку совместного десанта НАТО и Украины в Крыму

16.2тЧитати матеріал російською

Недавно попал на глаза пост, написанный на ватном ВК-паблике Симферополя. Аноним, выдавая себя за крымчанина, написал:

“Не секрет, что многие крымчане сохранили свои украинские паспорта. И большая часть тех, кто бережет этот документ, активно им пользуется. Речь пойдет, конечно, не о всех крымчанах, а о тех, кто бережно хранит документ, в котором значится, что владелец — гражданин Украины. Я не хочу их осуждать, но тем не менее хочу сказать, что они пытаются усидеть сразу на двух стульях. Как известно, крымчане не могут выехать в Европу по загранпаспорту российского образца. Хоть на таких паспортах и указано, что он выдан в Краснодарском крае, все равно получается далеко не у всех. Крымчане, желающие совершить такое путешествие, прекрасно знают, как решить вопрос: нужно попросту воспользоваться украинским загранпаспортом. Тем документом, где указано, что он или она — украинский гражданин. Чтобы украинский загранпаспорт всегда был в полном порядке, они по надобности отправляются на территорию соседнего государства и меняют его на новый. И снова возвращаются в Крым. Помнится, что совсем недавно кто-то из властных кругов Крыма захотел инициировать проверку на наличие украинских паспортов у крымских чиновников и власть имущих. Сразу среди них поднялась волна негодования, мол, как вы смеете выражать нам ваше недоверие. На этом все и закончилось. И еще, на днях на Ютубе появилось видео, где жительница Ялты хвастается своим зрителям тем, что побывала в Европе — благодаря украинскому заграничному паспорту. Также много людей периодически выезжают на территорию Украины для того, чтобы проведать родственников, на учебу или работу. Один знакомый, получив российский паспорт, уехал на ПМЖ в Киев. При этом он периодически приезжает в Крым и считает себя гражданином россии. Так вот, к этой части населения Крыма вообще никаких вопрос нет. А вот к тем, кто постоянно ездит на Украину за новым паспортом или иными документами, советуют это своим знакомым и близким, вопросов у меня несколько. Зачем вы участвовали в референдуме, если страдаете двуличием? Вы проживаете в Крыму, большинство из вас получают российские зарплаты или пенсии, но при этом вы без лишней показухи гордитесь тем, что храните украинский паспорт и пользуетесь им при случае. Можно ли вас в таком случае называть "россиянами"? И да, почему же вы не останетесь жить там, на территории "самостийной"?”.

Новини
Крымнаш в одном фото

Комментарии к этому спичу не менее увлекательны, чем сам спич, поэтому предлагаю их вашему вниманию, а в скобках добавлю свои примечания:

1) “(Это сообщение набрало 187 лайков, а в комментариях к нему крымчане выразили свою поддержку) А мы и не были на референдуме. Я, например, считаю себя гражданином Украины. Живу в Крыму, потому что это моя земля. И да, у меня есть русский паспорт, но только из-за того, что он облегчает жизнь в Крыму. Можно ли меня назвать россиянином? Мне насрать, как вы меня будете называть, хоть укропом. Я вас сюда не звал. Но случилось то, что случилось, каждый живёт сейчас в таких условиях. Я вообще сделал вывод и переезжаю на материковую Украину. А то живём как в средние века — без банков, почти без цивилизации и под гнетом “лордов”;

2) “Крымчане знают, что ублюдки из Киева выслали в Крым поезд с карателями с оружием — только они очканули и спрыгнули, не доехав до Крыма”;

3) “Точно-точно, правду Паша говорит. Я сама видела, как 100 составов, полностью груженные карателями с оружием, ехали на Крым. У них и пулемёты были, и автоматы, и даже ПВО. Честное слово”;

4) “Ещё кто-то верит в этот "поезд"? Как пел Вакарчук, настане наш час”;

5) “Про совок тоже думали, что навсегда))”;

6) “Бедные, всю жизнь жили с россией в сердце, но при этом на территории Украины. Страдали всю жизнь, наверное. Бред полный. Если все было так плохо, можно было найти способ за "всю жизнь" и уехать в ту страну, к которой лежит душа. А то вы сейчас из себя таких мучеников делаете”;

7) “(Это сообщение набрало 232 лайка) Ответ прост. Я бы остался там жить, но почему я должен бросать свой дом? Паспорт, как и другие документы, многие сделали, чтобы работать, пойти в больницу и т.д. И почему народ должен страдать из-за того, что не может никуда поехать? Если есть вариант другой, то почему им не воспользоваться? Как сказал бы мой товарищ про вашу писанину, трындеть — не мешки ворочать”;

8) “(Это сообщение набрало 145 лайков) Завидуйте молча))))))))”;

9) “(Рашистка из запоребрика пишет) Читаешь и тошнит с этой Украиной сраной”;

10) (Ответ рашистке) “Так прорыгайся и едь в свои еб₽₽₽ня, и живи за полярным кругом. Ты сначала неделю поживи в Украине, Польше, Белоруссии, Молдове, и потом при виде триколора бежать будешь как черт от ладана”;

11) “А где написано, что можно Крым отжимать? По какому закону это сделали!?”;

12) “Автор, не все хотели в россию! Почему мы, рождённые в украинском Крыму, должны смиряться с новым режимом и предавать Украину? Ездили, ездим и будем ездить! Слава Украине!”;

13) “Героям Слава”;

14) “На референдум явились не более 30% народа. Мы все свидетели этого. Так что пока работаем — те, кто не ходил на референдум и не звал сюда другую страну, вынуждены были брать рос. паспорта. Я, например, не брала до конца декабря 14-го, пока из бухгалтерии не заявили, что с нового года не будут мне начислять зарплату”;

15) “Все там решили и сделали за нас. Референдумы, выборы — это давно не решение народа в этой стране”;

16) “Родились уже в Украине, вынуждены это российское говно хавать”;

17) “(Это сообщение набрало 57 лайков) Так чё ж ты раз хотел быть россиянином, не поехал туда и не стал им, а ждал референдума в Крыму, а если б его не было?! Нечего осуждать других, когда сам не определился”;

18) “Может, потому что в Крым даже российские банки не заходят? Не говоря уже о том, что здесь все невыездные”;

19) “Автор, не парься из-за таких вот проукраинских граждан. Пока они тут живут, их дети смотрят российские каналы, в школе изучают историю россии и российскую учебную программу, и с большой вероятностью пойдут учиться на вышку в российские вузы. Такие дети потом к "проукраинству" своих родителей будут относиться так же иронично, как наше поколение иронично слушает бабушек, что при Союзе было лучше”;

20) “С какой бы идеологической промывкой мозга не встречался человек, никогда он не откажется от любви к Родине. Этнические украинцы в Крыму будут любить Украину всегда. И эту любовь прививать своим детям. Поверьте мне, крымской татарке, чьи предки были насильно отправлены в ссылку, 50 лет жили в чужой стране, но при этом не стали узбеками, к примеру. А сохранили свой народ, любовь к Родине и смогли вернуться домой. Ну, и Крым не первый раз сталкивается с имперской колонизацией”;

21) “Браво!!! Благодарна Вам за такие слова!!! И учитывая то, что мы выросли в Украине, имеем украинские корни, людей, которые окончили украинские гимназии и ВУЗы, Родина одна, и самое главное, что наши народы мирно соседствует работают и созидают, но нет, всегда появится солдафон в пьяном угаре, который хочет получить созданное чужим трудом, а как получит, не знает, что делать. Ни один трезвомыслящий крымчанин не участвовал в референдуме”;

22) “Паспорта наши российские — филькина грамота”;

23) “Автор, завидуй молча, идиот”;

24) “(Это сообщение набрало 24 лайка) “Автор — полный кретин! Какое твое собачье дело, у кого какой паспорт? Я родился в Крыму, вырос и буду жить здесь! Это моя земля! А на референдум не ходил, потому что смысла не было, за нас все решили”;

25) “Все сохранили паспорта”;

26) “Автор, чё же тебя так бомбит?! Жалеешь, что у тя его нет???!!!))))”;

27) “На референдум не ходила. Паспорт есть и да, я его берегу. Я не приглашала сюда другое государство. Почему я должна хотеть отказываться от гражданства Украины?”;

28) “Зависть сожрет эту тварь!!!!”;

29) “Хаха, наверно, паспорт сдал”;

30) “А референдум — не показуха? Нас женили без нас и не надо рассказывать, что 96 процентов были за”;

31) “Расиянин хуив”;

32) “Автор до сих пор верит, что люди ходили на референдум в том количестве, как вам сказали по рос-говностям?”.

P.S. И заключительное сообщение в качестве вишенки на торт вынесу в постскриптум: “Вообще плевать на ваше россиянство, патриотизм и референдум. Жду высадку совместного десанта НАТО и Украины в Крыму”. Практически каждое сообщение набирало лайки других пользователей, а прочесть оригиналы можно по ссылке на скриншотах. Слава Украине!

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Автор
КРИМський бандерівецьКРИМський бандерівець
Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
Джерело
Джерело:Блог КРЫМского бандеровца
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Господи! Ну и иди от ка! Она ждёт "высадки десанта НАТО и Украины"! СКОРО! Ждите, ждуны!
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Kan Alexey
Kan Alexey
Лично для меня Украина оккупировала Крым в 1954.Этим все сказано.Крым Россия.Донбасс то же
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Иванович Игорь
Иванович Игорь
"Крым - Россия", "Украина - Россия", "Аляска - Россия", "Все - Россия, кроме Косово", "Косово - Сербия".
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