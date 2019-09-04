1. “Я боялась, что моего папу заберут, и что мы его больше не увидим”. Восемь детей ждут возвращения отца. Биляла Адилова оккупанты обвинили в терроризме, арестовали в родном Крыму и почти полгода удерживают в российском СИЗО. Посмотрите, как живет его семья сегодня и что пишут рашисты в комментариях

2. За отказ служить в российской армии оккупанты привлекли к уголовной ответственности 59 крымчан. Призыв в армию оккупирующей державы является нарушением Женевской конвенции ООН. Через Европейский суд можно претендовать на компенсацию.

3. Патріотичне виховання в дитячому таборі “Ласпі” біля Севастополя у рашистів проходить так: ОМОН, собаки, дитяча бригада “Беркут”.

Патріотичне виховання в дитячому таборі "Ласпі" біля Севастополя у рашистів проходить так: ОМОН, собаки, дитяча бригада "Беркут". pic.twitter.com/3CcYUqB9lJ — Крымская Жужелица (@crimea2042) September 2, 2019

4.Симферополь. Попы, ряженые проходимцы, вербовка наемников — кто только не калечит детские души в Крыму.

5. В окупованих Саках відкрито пам’ятник-металобрухт дідам, які винищували афганців. На відкриття покликали Путлєрюгенд, дитячий кізячий загін “Юний пластун” та бруд з бази “Миротворець”.

6. Практически все религиозные организации после 2014 года в Крыму были так или иначе или дискриминированы, или подвергались определенным видам преследования. Все, кроме т.н. “Украинской православной церкви Московского патриархата”. Наиболее уязвимые группы — это Православная церковь Украины и мусульмане.

7. Абсолютно ВО ВСЕХ школах Крыма оккупанты жестко блокируют попытки крымчан учить детей на “ГОСУДАРСТВЕННЫХ” (типа) языках — украинском и крымскотатарском. Давят на родителей.

8. В Приморском подводят промежуточные итоги оккупации: “Народ Приморского!!! У нас не “Крымская весна мечты”, а “Закат Приморской осени”. За 4 года развалить все. В отчетах мы цветем, а на самом деле догниваем. Еще хреновая новость — закрывают пункт Скорой помощи с 1 октября 2019. Решили нас добить совсем, чтобы все повымирали. Мы так это не оставим. Или вы уйдете сами, или мы вас попросим. У нас один выход — идти до конца или умирать, не дождавшись Скорой с города (Симферополя)”.

В комментариях другие крымчане высмеяли это сообщение, вспомнив про “русский бунт” на коленях, а “рашу” назвали “деградирующим куском суши”.

9. В Дачном под Судаком оккупанты тоже закрывают пункт Скорой помощи — якобы некому работать, медики разбежались от покращень. Медицина гавани — это уничтожение крымчан.

10. Прочтите совершенно шокирующие реалии медицины в Севастополе. Дети умирают от менингита, а врачи не торопятся с осмотром, предлагая родителям часами ожидать с детьми на улице. У некоторых родителей сдают нервы, и они начинают просто орать, чтобы их больным детям оказали помощь. Оккупанты лишь подтвердили, что “сейчас стационар (инфекционной больницы) заполнен полностью, приемное отделение не справляется с очередями”.

11. Порт Севастополя, который из-за санкций простаивает уже пять лет, находится на грани банкротства. 1 сентября должен был состояться очередной этап сокращения сотрудников. Работы лишатся 120 человек, в частности, те, кто работает на буксирах, а сами буксиры продадут. Сокращение перенесли на “после выборов”: “Даже не могу посчитать, сколько умных людей в 2014 году мне убедительно доказывали, как россия завалит грузопотоками Морпорт и всякой работой Севморзавод. Типа придется работать чуть ли без выходных, и доходы зашкалят у всех — потому что россия — богатая, морская, успешная сверхдержава”

На это сообщение один из очень упоротых ватников предложил и вовсе закрыть все порты, не дожидаясь их смерти: “Все это неизбежно. Санкции не отменят. Нужно искать другие пути. Например, закрыть порты Евпатория, Севастополь (Камыши, оставить только Авлиту и морвокзал, выгнать порт из Балаклавы), в Ялте оставить только один причал для круизников. На освободившихся местах оборудовать марины для яхт. Яхтенные путешественники не боятся санкций, будут приходить и привозить валюту. Порты — главные враги прихода европейских яхт. Рано или поздно к этому придут”.

12. Понаехавшие знакомятся с реалиями оккупированной Феодосии: “Ребята, только приехали в Камыши отдохнуть, а тут вырубили свет! Это надолго, кто из местных в курсе?”. Ответы: “В Камыши? Отдохнуть? Мне кажется, Вас обманул туроператор. А вообще, добро пожаловать. Скоро еще и воду отключат”, “Да тут слово “обманул” не совсем подходит)”, “К сожалению, в нашем городе отключения света и воды носят стихийный характер из-за частых поломок. Организованного оповещения граждан нет. Увы и ах”.

13. На севастопольском форуме ватники создали тему “До каких пор нас будут бить безнаказанно кавказцы?”. Уже выплакались на 23 страницы и почти 600 сообщений. Здорово без бандер зажили.

.14. Знаете, почему крымчанам не нравится, что их п*здят понаехавшие даги и насилуют чеченцы? Потому что крымчане в школе ОДНКНР (“основы духовно-нравственной культуры народов россии”) не изучали. Если бы изучали, знали бы побольше “о нормах морали и культурных ценностях” этих народов. И любили бы их. Так это работает, да? В школах Крыма эту муть с 6-х классов вдалбливают.

15. Кому ще цікаво, сьогодні 1997-ий день каменепаду в Криму.

P.S. Прочитал комментарии рашистов под видео из первого пункта дайджеста, где идет речь о репрессируемом крымском татарине. Да что там… Я уже шестой год читаю их комментарии под новостями про Украину, вижу, что вещает их телевизор, и слышу разговоры понаехавших на улицах оккупированного Крыма, куда они без тени смущения прут как саранча… Нет, нас не “политики поссорили”, как это часто говорят мыжыбратья всех сортов, причем по обе стороны границ. Война против Украины — это то, чего хочет большинство россиян. Они иначе не умеют и не хотят жить. Война делается россиянами. Война поддерживается россиянами. Война оплачивается россиянами… Знаете, почему мы сегодня, как и весь цивилизованный мир, имеем нормальные отношения с Германией? Потому что немцы после Второй мировой покаялись в своих преступлениях и долгие десятилетия выплачивали репарации. Россия тем временем даже вторжение в Крым признала лишь спустя время, а про Донбасс до сих пор рассказывает, что “ихтамнет”. Нас не политики поссорили — просто запомните эти слова, чтобы будущие поколения украинцев не повторили наши ошибки.

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