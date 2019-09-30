1. В этот день, 29 сентября 2003 года, россия начала строительство дамбы с целью “присоединения” к своей территории украинского острова Тузла в Керченском проливе. До полноценной войны против нашей страны оставалось 11 лет.

2. В Подмосковье умер первый и единственный президент Крыма Юрий Мешков, который всю свою жизнь боролся против Украины, возглавляя крымских сепаратистов. С момента оккупации поговаривали, что именно его Кремль назначит “премьер-министром” Крыма, но оккупанты его вышвырнули, а должность отдали члену ОПГ Аксенову. Мешков обиделся на Кремль и начал говорить правду о той катастрофе, что происходит в Крыму, за что подвергался гонениям со стороны его любимой россии. Был даже арестован на двое суток в марте 2019 года за попытку встретиться с путиным в Симферополе, чтобы пожаловаться сцарю на бояр

3. НАТО придет — порядок наведет: два самолета американских военно-морских сил США 28 сентября провели очередную разведку у берегов аннексированного россией Крыма

4. Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заверил, что Киев не рассматривает вопрос о возобновлении перевозок в аннексированный россией Крым, но планируется организация перевозок по материковой Украине от новых КПВВ, которые сейчас строятся

5. Еще одна китайская торговая площадка (banggood.com), вслед за Алиэкспресс, не отправляет посылки в Крым. С нами в компанию попали, например, Южный Судан, Йемен и Сирия

6. Царь хороший — бояре плохие: “Итоги его (Гоблина) деятельности на посту главы республики, на мой взгляд, печальны: развалено здравоохранение, уничтожена промышленность и бизнес. Доходы большей части населения упали, а цены и тарифы резко выросли. Коррупция и рейдерство захлестнули полуостров”, — написал ватник. Это все Аксенов виноват, по мнению ваты! Это все он натворил! Любопытно, что наш Серега это вот все не только в Крыму, но и по всей россии натворил! Думаю, надо ему грамоту СБУ дать! За заслуги

7. Однажды в своём дворе находишь такое объявление… Квартплату с тебя теперь будет собирать иногородняя лавочка, зарегистрированная в садовом домике с номером счёта в российском банке, который даже в Крым не зашел, опасаясь полезных санкций. Даже телефон в объявлении указан с кодом 900 (коммерческим, хотя и похожем на бесплатный 800)

8. Прицепил сриколор — жди беды: в Мисхоре в районе детского пляжа “Русалка” сгорело заведение, вокруг которого сосредоточено большое количество вражеских сриколоров

9. В Ялте на прогулку снова вылез ватный зоопарк из секты НОД. Ватоголовые требуют остановить “пенсионный геноцид”, который, по их мнению, устроил МВФ, а также “предоставить путину чрезвычайные полномочия в условиях войны”, поскольку у путина сейчас “нет власти над Центробанком, министерствами и СМИ”

10. Оккупанты в Ялте начали очередную нанореконструкцию Пионерского парка. Зная, чем все это может закончиться, начал волноваться даже пропагандон Сергей Сардыко, который написал: “С большой тревогой ялтинцы наблюдают за начавшимися строительными работами в Пионерском парке. Это один из немногих незастроенных в центре города зелёных уголков с прекрасными старинными деревьями (правда, трёхэтажное здание всё-таки здесь возвели под видом "реконструкции" общественного туалета). Почему не "обёрнуты" стволы деревьев? Ведь есть уже и первые повреждения. Звоню по телефону, указанному в информационном щите. Трубку снимает сам прораб Самвел Артурович. Говорит, что это сделано будет. Спрашиваю, а сколько стоят эти работы, какова конечная цена тендера? Не знает. Ладно, нахожу тендер: 96 млн рублей! Вряд ли московская фирма успеет провести работы к 23 декабря. В Ялту строителей теперь завозят из Москвы! А местные пытаются найти кусок хлеба через городской Центр занятости”. Кстати, ранее это место называлось Кучук-Сарай, а никакой не Пионерский парк — привет “русской исконности” Крыма… Жители города прокомментировали сообщение Сардыко: “Я вообще такой, если здесь не родился, то и нех@й давать прописку, и если ты не с Крыма, то жилплощадь чтоб тут купить не мог. Тогда и парки останутся”, “(Понаехавший) Хрен вам, а не парки. Сперва платите налоги и работайте официально, и тогда будут и парки, и жилье. Так что заткнитесь и помалкивайте. Радуйтесь, что вас не вышвырнули осваивать земли на Дальний Восток. Там целый гектар дают на члена”, “Я выяснила в процессе общения с приезжими, так сказать, специалистами — это нежелание видеть местных жителей в своей команде, нежелание обучить, тем более, нежелание отдавать какие-либо денежные должности, причем любыми путями вытеснение с мест работы, вплоть до криминала со стороны приезжего работника”, “(Еще один понаехавший) Потому что из Москвы дешевле рабочих привезти, чем платить бешеные деньги местным!”, “Что вы рассказываете сказки? Приезжие из Москвы сотрудники получают в два раза больше, чем местные жители”, “Очень интересный ход мыслей, это получается, в Ялте зп больше, чем в Москве, раз оттуда дешевле рабочих привозить? Ересь полная!!! И вообще, смешно — в Крыму зарабатывают все кто угодно, только не сами крымчане, их давно потеснили приезжие, а если и нашел работу, те же приезжие с диким возмущением задают вопрос "а что ты тут работаешь?", "а мне что, деньги не нужны?"…”, “Почему не работают фонтаны в городе Севастополе, в парке Победы? Строили, запустили и не работают. Не знаете? Вот и я не знаю. Говорят, деньги не заплатили строителям и воду отключили. И так везде по Крыму во многом, какая-то непонятная муть, и в Ялте тоже”, “(Из Москвы пишет. В прошлом была понаехавшей, но вернулась в россию) Сейчас везде деньги отмывают. Но я, честно говоря, удивлена, что местных щемят. В плане работы. Есть хорошие специалисты в Крыму, есть не очень. Но так везде. Кстати, в Москве такой нет агрессии к приезжим, как в Крыму”, “Ещё немного, и парк МО застроят, чувствую. Реально Чернобыль в Ялте”, “Это обычный русский мир, а не Чернобыль. Задумайтесь, что дальше будет”, “Ничего хорошего, к сожалению”, “В довершение "реконструкции" парку ещё и название поменяют на "Юнармейский"…”

P.S. “Заткнитесь и помалкивайте. Радуйтесь, что вас не вышвырнули”, — написал понаехавший жителям Ялты. Я бы сказал, что понаехавший произнес девиз Крымнаша в Крыму, который негласно внедрили оккупанты. Ну как, предатели, вы рады? Или еще не до всех дошло?!

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