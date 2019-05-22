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КРИМський бандерівець
КРИМський бандерівець
Український блогер з КримуВсі статті автора

Новости Крымнаша. Вы представляете, из какой ж*пы они сюда едут, если тут им рай

69.1тЧитати матеріал російською

1. Кремлевская марионетка Вилкул снова призвал снять всю блокаду с Крыма, чтобы крымчане “лучше относились” к Украине. Скажите этому ублюдку, что когда вата бежала на оккупендум, были украинские и вода, и свет, и поезда, и продукты, но вате не мешало это ненавидеть страну, в которой живет

Новости Крымнаша. Вы представляете, из какой ж*пы они сюда едут, если тут им рай

2. Ровно год назад, 21 мая 2018 года, оккупанты в Бахчисарае пришли с обысками в дом координатора общественного объединения “Крымская солидарность”, гражданского журналиста Сервера Мустафаева. В тот же день его задержали. Дома у Сервера остались жена и четверо детей. На момент ареста его младшей дочери Наджие исполнилось 2 месяца. Крымского татарина обвиняют в “терроризме” и “экстремизме”.

3. Владимиру Балуху, который находится в штрафном изоляторе (ШИЗО) колонии № 4 города Торжок в Тверской области, оккупанты продлили срок пребывания в изоляторе до 31 мая. Все это, вероятно, делают для того, чтобы не выпустить Балуха из тюрьмы по УДО — типа “злостный нарушитель тюремного режима”

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4. Ветеран крымскотатарского национального движения Зевджет Куртумеров был задержан оккупантами сегодня утром на КПВВ “Каланчак”. Вместе с ним были задержаны Таир Мустафаев и Алие Дегерменджи. Оккупанты продержали крымских татар около часа, после чего отпустили

5. Ихтамнеты, вставшие в 2014 году за спинами женщин и детей, отбирают землю у моря близ мыса Херсонес. Для этого хотят изменить назначение участка с “рекреационного” на “оборонный”. На слушаниях, которые оккупанты инициировали, чтобы люди выпустили пар, местные жители жаловались: “У нас отобрали мыс Сарыч, Ласпи, Батилиман — под видом обеспечения безопасности и обороны. Практика показывает, что это не так. Минобороны пыталось закрыть судоходство. Мы против этого”. Зато без бандер!

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6. Немного о процветающей медицине в Армянске: “Если вы решили обратиться в нашу больничку, то будьте готовы и к такому: шприцов нет… Обидно и тут же унизительно за нашу страну, когда бедные старики сидят на приём со своими шприцами”. Комментарии: “Уволить главврача и всю верхушку. Такое ощущение, что делается все специально, они ведь проукраински настроенные, никак не могут распрощаться со старыми привычками”, “Я пошла и купила себе шприцы. Или у вас на себя 20 руб не найдется? Такое ощущение, что вы дальше Армянска не ездили никуда. Могу вас обрадовать — по Крыму везде так — то того нет, то другого”, “(Рашистка из Выборга) При чем тут "унизительно за нашу страну"? Это проблема организации работы на месте!”, “Пост актуальный. С медицинским обслуживанием у нас проблема. Нормальные врачи не выдерживают таких условий и уезжают. Остаются работать только те, кому пофиг на здоровье пациентов. Это всё "заслуга" администрации больницы и города”, “Сделать рентген тоже в нашей больнице нельзя — нет плёнки! Уже неделю”, “В аптеке молодой человек покупал по списку жене в роддом — так в этом списке был даже ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ!”, “Что там шприцы? У нас лекарство Десмопресин — гормональный препарат от диабета, жизненно необходимое — уже полгода не завозят, и куда я только ни звонила”, “То же самое в отделении — покупали раствор для капельниц все 10 дней”, “И реактивов у них не было недавно. Не все анализы делали”, “Да потому что Едро у руля”, “Да, беспредел в больнице”. Как видите, не всю дурь из ваты кислотой вытравили

Новости Крымнаша. Вы представляете, из какой ж*пы они сюда едут, если тут им рай

7. В Мисхоре на пляже “Русалка” обрушился причал — единственный причал для прогулочных катеров в этом населенном пункте. До оккупации к каждому сезону причалы приводились в порядок (хоть и нуждались, конечно, в полной реконструкции), но оккупанты многие из них просто закрыли и 5 лет не использовали (т.е. катера к ним не ходили из Ялты). Осенне-зимние шторма сделали свое дело

Новости Крымнаша. Вы представляете, из какой ж*пы они сюда едут, если тут им рай

8. В Симферополе на фасаде жилого дома, где находится мурал с изображением путина, появилось граффити с таким посланием: “ФСБ, давай поиграем? Е2 — Е4. Теперь твой ход, СУКА. Телеграм-партия независимости Крыма”. Оккупанты сразу оцепили местность, появилось много людей в штатском. Ответственность за акцию взяла на себя ранее неизвестная группа, которая называет себя “Телеграм-партия “Суверенный Крым”, представители которой заявили, что будут продолжать подобные акции, главной целью которых является “идея о суверенитете Крыма”. А не торчат ли уши ФСБ у этой “партии”?

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9. В современной практике спецслужб есть методы по созданию “протестных” сообществ с целью выявления недовольных режимом в реальности. Они создают, финансируют, подталкивают к действиям, а затем задерживают и судят. В последствии получают премии и повышение по службе.

10. Оккупанты заявили, что состояние санаторно-курортного комплекса и общественных мест в Крыму с точки зрения антитеррористической и пожарной безопасности остается “неудовлетворительным”. Требуют от организаций установить еще больше заборов, металлодетекторов и систем слежения. Как мы до оккупации жили без всего этого?

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11. Була сьогодні в магазині, грала наша пісня “Плакала”. Теж заплакала… Ком в горлі…

P.S. “Недавно между делом разговаривал с девушкой, которая, как я понял, понаехала из Хакасии, и внешность выдает. Так она в шоке: “Дома (в Крыму) большие — не бараки, и вечерами на улицах свет…”. Вы представляете, из какой жопы они сюда едут, если тут им рай, и главное, НЕ БАРАКИ. Супердержава, сук@!”.

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Автор
КРИМський бандерівецьКРИМський бандерівець
Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
Джерело
Джерело:Блог КРЫМского бандеровца
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Агарков Константин
Агарков Константин
"Сделать рентген тоже в нашей больнице нельзя — нет плёнки!"- улыбнуло! Кроме Украины, пленка на рентгенаппартах вроде ни где больше не используется..
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Даю в рот бандерокаклам
Даю в рот бандерокаклам
Подвесов Торсион, Ну, зачем вы так над ним? "Цифровой рентген"! У хохлолпомойного сейчас последняя извилина взорвется)))
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Подвесов Торсион
Подвесов Торсион
Борисс Робот, У же давным давно рентгеновские аппараты стали цифровыми.
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Горошко Михайло
Горошко Михайло
“У нас отобрали мыс Сарыч, Ласпи, Батилиман...", "Місхор" - сука, які скрепно-давньо-руSSкіє назви))))) Сиджу та плачу від сміху - у кацапви кацапва щось там відібрала)))) Це дуже по московитськи - відібрати у типа своїх те, що їм ніколи не належало))))
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Ронович Рон
Ронович Рон
крымская давалка проснулась, которая в Крыму никогда не была, статейки свои с члена редактора обоза высасывает ))
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Борисс Робот
Борисс Робот
Ронович Рон, спи дальше крымская давалка...
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