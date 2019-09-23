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23 вересня • оновлено в 13:36
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КРИМський бандерівець
КРИМський бандерівець
Український блогер з Криму Всі статті автора

Новости Крымнаша. Все для россиян предатели

18.6т Читати матеріал російською

1. Олег Сенцов во Львове презентовал свою новую книгу “Маркетер”. По словам автора, его произведение посвящено особенностям жизни в девяностых годах

2. Один из 24 моряков, освобожденных из российского плена, Евгений Семидоцкий вернулся в родное Сватово Луганской области. “На родной земле прекрасно!”, — говорит освобожденный моряк. На вокзале его радостно встречали родные, а также учителя и ученики школы, в которой он учился

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3. 22 сентября исполняется два года со дня вынесения приговора автору Радіо Свобода и Крым.Реалии, крымскому журналисту Николаю Семене. Оккупанты приговорили его к 2,5 годам тюремного заключения условно с испытательным сроком и запретом заниматься публичной деятельностью на три года (позже действие этого запрета сократили до двух лет). Кроме того, журналисту запретили покидать оккупированный полуостров. По ссылке прочтите о том, что происходит с журналистом сегодня

4. Всем известно, что на Ютубе есть реклама. Так вот, в Крыму она почти вся украинская. Представляю, как у некоторых рвёт… А сделать нихрена не могут.

5. Ничто так не радует глаз на улицах оккупированных городов, как напоминание о том, что Крым — это Украина

Новости Крымнаша. Все для россиян предатели

6. На севастопольском форуме ватники исписали уже 34 страницы в теме “До каких пор нас будут бить безнаказанно кавказцы?”. Вот пара последних сообщений: “Блин, почти месяц прошел… До сих пор бьют?”, “А что, надо чтоб каждый день киздили??? Россия, к сожалению, совсем не понимает, что такое СЕВАСТОПОЛЬ. Попытаюсь на пальцах: ВСЕ нации, проживающие в городе, всегда работали на СЕВАСТОПОЛЬ. КАК пример, Югторсан — чеченцы уже лет двадцать гонят свою нефть через Севастополь. НИ разу за это время с ними не было никаких проблем (с ЧЕЧЕНСКОЙ диаспорой). Но как только дети ДИКИХ гор спускаются в цивилизацию, сразу проблемы”

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7. Ватники ждали богатых россиян, а приехала нищета: “Как уже задолбали приезжие "отдыхающие" — просто нищета, у которой нет денег! Зачем сюда ехать без денег, чтобы потом писать свои идиотские отзывы о том, как дорого? Вечно им все не то. Таких отдыхающих Судак, да и весь Крым, не видел, наверное, последние лет 6, даже одеваться нормально не умеют, а требуют Бог пойми чего”. На это сообщение ответил понаехавший из Омска: “Откровенный фейк. Судакчанин такого написать не мог. Анонимный троллинг. Вся страна, за исключением отдельных регионов, сейчас в одинаковом положении. При этом люди находят средства, чтобы съездить на отдых. Не их вина, что денег стало меньше, чем было 10 лет назад, и не "дороговизна" отдыха — причина снижения покупательной способности. Причина в том, что люди стали экономить на всем, не только на отдыхе. А этот пост — откровенная, грубая провокация. На месте админа разобрался бы с этим”. Понаехавшему ответили: “Конечно, и лайки фейковые, и комментарии тоже”, “Где аноним? По-моему, автор подписался. Разбиральщик, мля”, “Ну, автор-то не соврал. Все по делу сказал”

Новости Крымнаша. Все для россиян предатели

8. Очередные понаехавшие прут в Симферополь: “Подскажите, в каком районе снять квартиру, чтобы школа была рядом? Есть ли музыкальные школы? Работать буду в районе бульвара Ленина, чтобы можно было доехать без пересадок на общественном транспорте”. Ответы: “Под копирку, что ли, пишите?”, “Благодаря переселенцам, как раз очень сложно стало добираться до всего”, “Хочется дождаться момента, когда все не местные будут писать, что уезжают отсюда”, “Что ж сюда все переезжают?”, “Проще всего поселиться на материке”, “Был бы жив Сталин, всем бы место нашлось. Крым — это место для отдыха, оставьте его в покое”, “С некоторых пор вам здесь НЕ РАДЫ”, “Да как вы задрали ехать сюда. Все думают, тут медом намазано”, “ФСИН, бульвар Ленина. В СИЗО, короче, едет работать. Местных туда не берут — неблагонадежны-с”

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P.S. Неблагонадежные — одно простое слово, которое объясняет очень многое из происходящего в оккупированном Крыму в отношении его жителей. Весь полуостров для россии состоит из неблагонадёжных жителей. Одни не предали Украину — а значит, изначально неблагонадежны для россии. Другие предали Украину — а значит, и россию с такой же легкостью предадут. Да и предавали они Украину не из-за патриотических чувств к россии, а из-за святой веры в зомбоящик, сказки из которого в дребезги разбились о суровую реальность. В общем, неблагонадежные…

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Автор
КРИМський бандерівець КРИМський бандерівець
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
Джерело
Джерело: Блог КРЫМского бандеровца
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Антошин Денис
Антошин Денис
П.4. лично мне понравилось, что когда я отдыхал в Крыму, провайдер интернета в отеле, где я жил, был украинский. Я столько успел комментарий написать на украинских ресурсах.
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Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Вытравить все украинское даже росийским оккупантам не под силу за все время оккупации. Что-то вате не нравятся побои от "родных cоотечественников" с гор :-) и росияне обнищавшие от гири на шее по имени оккупированный Крым им тоже не по душе. Росии тоже не по душе неблагонадежные крымчане которые для росии всегда остануться "недохохлами" от которых надо избавляться.
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Zimova Victoria
Zimova Victoria
"Пров. Тамбовський" - это Феодосия! Люблю свой родной город. :)
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