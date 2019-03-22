1. Порошенко подписал указ о новых санкциях за агрессию россии против Украины. Санкционные списки включают 848 физических и 294 юридических лиц. СНБО Украины также ввела ограничительные меры для физических и юридических лиц, в отношении которых применили санкции ЕС, США и Канада

2. По стопам нацистов: вчера в Крыму оккупанты провели очередные обыски у последователей “Свидетелей Иеговы”: “Обыски проводились в семи домах "Свидетелей Иеговы" с семи часов утра. Это Ялта, Гурзуф и очевидно приближенные районы. Известно, что обыски производились у граждан, которые вообще не подпадают не под какую категорию”

3. Ого, экстремисты какие! 23 марта состоится сходняк коварных шатателей лодки стабильности с участием уголовника Мешкова (первый президент Крыма, арестованный оккупантами на двое суток за попытку приблизиться к луноликому)! Сходка-митинг состоится в парке экстремиста Зубкова!

4. “Судебные приставы выгоняют детей из опального спорткомплекса "Муссон", открытого лично губернатором Севастополя перед визитом президента в город. Дети, не успевшие порадоваться возобновлению работы секций, возвращаются в подвалы и на улицу”, — написали пропагандоны в статье “Путин уехал — детей можно выгонять”

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5. Перед въездом на мост оккупанты не только шмонают машины покруче всякой границы, так еще и тут же воруют все, что плохо лежит: “Сегодня, 20.03.2019 г., утром при въезде в Крым через Крымский мост, во время досмотра фуры на пропускном пункте, в закрытом боксе (водителя удалили, т.к. машину "просвечивали") вытащили из сумочки в кабине все деньги — 11 тыс руб. Это притом что сумка была прибрана. Вот такой досмотр проводит "таможня". Пропажу обнаружили сразу, так как они даже не положили сумку на место, но не пойман — не вор. Водители, едущие в Крым, не будьте так же доверчивы на пункте пропуска!!!! За 10 лет работы по всей стране впервые так лоханулся. Видимо, Крым не наш? Пусть им эти деньги выйдут боком”. Еще один ватник дополнил: “Да, на мосту там неплохо развернулась коррупция!!! Просто беспредел!”

6. Зато без бандер: “Уважаемые мотоциклисты города Феодосия, будьте предельно осторожны и внимательны! Второй раз наткнулись на банду из восьми человек (не русские). Первый раз останавливали мотоциклистов и показывали ксиву на Лысой горе. Одному пареньку ударили в плечо, чтобы упал, но не удалось его остановить. Сегодня возвращались в Феодосию через село Виноградное домой, и ехавшая навстречу Нива белого цвета (тонированные стекла, на номерах 150 регион и те же не русские с бородой) пыталась перекрыть нам дорогу и так же в окно показывали корочку в красной обложке. Мы проехали, и за нами началась погоня. Мы уехали через лес, им не удалось нас догнать. Судя по всему, это залетные выискивают мотоциклы без номеров, отбирают и скрываются в неизвестном направлении. Огромная просьба сообщить знакомым мотоциклистам, чтобы все были в курсе!!!”

7. Медицина в курортном Джанкое достигла российских низин: “Люди с 9-00 до 16-00 сидят в очереди НА РЕНТГЕН. У некоторых даже экстренно — переломы, ушибы, и принимает всего лишь один врач, бегая с кабинета в кабинет. И это наша городская поликлиника”

8. Оккупанты обяжут крымчан сообщать о сборе валежника: “Валежник — недревесный ресурс, его фактически приравняли к грибам и ягодам. Не всякое дерево, которое лежит на земле, является валежником… Предлагаем законодателям определить места, где этим можно заниматься, и определить уведомительный характер. То есть люди должны уведомить, что в определенное время они будут изымать валежник”

9. Культ войны и смерти: по всему Крыму для детей проводят милитари шабаши, посвященные памяти дидов и их мартовским победам!

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10. Ватник пытался сделать заказ в Китае, но его спалили: “Подскажите, выпадает такая ошибка: временно не можем обработать заказ, процесс прерван по соображениям безопасности… Не могу оплатить, хотя до этого все оплачивалось нормально”. Ответ: “Вас спалили! Спалили, что вы крымчанин. Вам надо изменить адрес, чтобы не палиться. Делать оплату не с крымских айпи. Еще может быть проблема при оплате крымской картой, например”

11. Весело крыманам жениться-разводиться: “Обстоятельства: в браке по укр паспорту с первой женой, сейчас дети от второй. Развод, новая роспись и дети — все было уже после 2014. Что нужно сделать: 1) Развестись и жениться (нынешней супруге 25 исполнилось после 2014 — непонятно, можно ли ей обновить паспорт сразу с росписью или нужно это делать последовательно); 2) Получить укр свидетельства для детей; 3) Получить биометрические загранпаспорта мне и жене. В первую очередь хочу спросить, могу ли я получить какую-то бумажку от нотариуса, чтобы поехать на Украину и сделать все эти документы самостоятельно без участия супруги? Она привязана к младшему, ее поездка пока невозможна. Если это невозможно, то могу на первом этапе без нее сделать хотя бы свидетельства для детей?”. Ответ знатока: “Едете с женой в Украину. Пока вы разводитесь через суд, жена будет делать айди карту (иначе ни в РАГС не примут, ни домой не пустят через границу). Потом делаете быстрый брак за сутки, не меняя жене фамилию, тогда айди останется. Параллельно решаете вопрос детей. А био — у жены заяву примут только по айди, по просроченному не примут, и параллельно с получением айди тоже не бывает! Сам пробовал”

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12. Делаем популярной Валентину Васильеву, которая работает в “Крымской правде” и ищет способ быстрого получения украинского паспорта. Её статья от 16 марта 2019 года под названием “Как мы оказались дома” была посвящена пятой годовщине оккупендума: “21 марта 2014 года президент рф владимир путин подписывает закон, закрепивший вход Крыма в состав россии. За месяц мы вернулись на родину. И это заслуга каждого крымчанина. На полуострове появились новые слова: "зелёные человечки" и "вежливые люди". Крымчане их не боялись, большинство было уверено — это наши”. А уже 19 марта пропагандонша написала у себя в Фейсбуке: “Подскажите, пожалуйста, проверенных помощников, чтобы за один день быстро подать документы на загран в Херсоне или Новоалексеевке. Приехать, сдать при помощи кого-то и уехать в Крым”

P.S. Как вы уже поняли, за безвизовыми украинскими паспортами на материк едут не только патриоты или ватники, но и отпетые пропагандоны, которые сначала вешают лапшу про “несуществующую Украину”, “страшных бандер” и “процветающий Крым”, а потом вострят лыжи за вожделенным украинским паспортом. Это все, что вам нужно знать про прогнувшихся под оккупантов писАк в Крыму. Надеюсь, СБУ не только выдаст Васильевой новый паспорт, но и обеспечит длительное бесплатное питание в местах не столь отдаленных — заслужила.

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