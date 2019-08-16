1. У Ризы Омерова родился сын. Малыша с мамой выписали домой. Новорождённого Ису Омерова оккупанты лишили отца ещё до рождения. Супруга Ризы осталась без его поддержки и внимания. Все эти месяцы со дня обыска и ареста Ризы мы все переживали за состояние Севиль, которая пережила огромный стресс. В семье Омеровых арестованы трое мужчин. 27 марта 2019 года, в один день с сыном, арестовали и его отца — Энвера Омерова, а в 2016 году был арестован их зять Исмаилов Рустем

2. “Я отношусь к той категории людей, для которых у природы нет плохой погоды. Даже крымские суховейные степные ветры не нарушали моего душевного равновесия, если дули не дольше (смайлик) пяти дней подряд” — Владимир Балух из колонии г. Торжок Тверской области рф написал письмо украинской активистке из Латвии Татьяне Лазде. В своем письме политзаключенный поблагодарил активистку за “теплоту, заботу и неугасающий оптимизм”, которыми она заряжает всех политузников, которые ждут встречи с Родиной и семьями

3. После того как Киев послал на три буквы гонцов, клянчащих по указке Кремля днепровскую воду, Гоблин заявил, что вода Крыму не нужна, и тут же обвинил в ее нехватке Запад, а водную блокаду назвал “формой государственного терроризма”. При этом Гоблин сделал вид, что тему воды подняла Украина, а не сами оккупанты, которые выпрашивают днепровскую воду и сами же описывают катастрофическое состояние дел в обезвоженном Крыму

4. Несговорчивость Украины вывела из себя Жириновского: “Захлебнутся реками крови за тех убитых русских, Донбасс, Луганск, поэтому что мы хотим, то и сделаем! Вот канал! Отсюда поворачиваем — и пошел Тихий Дон. И вся Украина засохнет! Дадим в Крым все, что надо”, — орал оккупант в эфире Сукабеевой

5. Понаехавшему из Москвы в Крым сектанту РПЦ Алексею Забелину вчера вечером на набережной Ялты сломали челюсть. Рашист воет, что его избивали со словами: “Закрой хлебало! Я тут местный, а ты вали отсюда”. Не повезло РПЦшнику и с полицаями оккупационного режима: “Пришел замначальника уголовного розыска и стал меня психологически прессовать: "я, погляжу, вы нормальный тут писака, зачем было в сеть выкладывать?! Давайте собирайтесь к начальнику, вставайте! У нас есть информация, что не так все было!". Говорю, что пока нет доктора и я толком не знаю, что со мной, вчера пытался встать и терял сознание. Говорит, что я создал им проблемы. Четкое ощущение, что дело хотят замять или повернуть в сторону моей вины”. Спустя еще пару часов гэбист в рясах написал: “Пришел доктор. Говорит, я здоров, перелома челюсти нет. Спрашиваю, почему я теряю сознание? Он отвечает: потому что Вас ждет уголовное преследование! Рядом стоит полицейский”. Похоже, рашист что-то натворил, а теперь симулирует

6. Летевший в оккупированный Крым самолет совершил жесткую посадку на кукурузном поле в Подмосковье. При взлете в оба двигателя попали птицы. Произошло возгорание. На борту авиалайнера находилось 232 нарушителя государственной границы Украины, 55 из которых были травмированы

7. Летящие в Крым туристы сели на кукурузу. Ну, хоть какое-то разнообразие, а то все бутылки, да бутылки.

8. Пока не покаетесь за MH17, самолеты в рф будут летать в ад через одного…

9. Вчера на автовокзале в Евпатории оккупанты проводили террористические учения. Всех пассажиров и сотрудников выгнали с автовокзала, перегородили входы и выходы. И заодно посмотрите, как выглядит зазаборенный автовокзал в гетто. Если что-то случится, то из-за этих решеток количество жертв увеличится в разы — все продумано

Новини Обезвоживание Крыма как симптом краха путинской России

10. Окупаційно-рашистський атракціон “Бронєтаксі” розважає учнів шкіл Форосу та Сімеїзу

11. Как же похорошел Севастополь в родной гавани! Особенно хорошо это видно тем, кто помнит город во времена “жуткой украинской оккупации”: “Долгое время не был в своём любимейшем городе-герое Севастополь. Приехал из командировки и обалдел, мягко говоря. Прогулялся пешком в районе ЦУМа, по аллее от кинотеатра до Сильпо горы мусора, везде бычки и бутылки, просто жесть. Такое впечатление, что месяц ничего не делали. Куча алкоголиков и непонятной молодёжи, и это все днём. Где полиция? Где ЖКХ, службы чистоты? Пошли с семьёй в (прим — ТРЦ) Муссон, а там накурено — хоть топор вешай. Где правоохранители? Кроме Муссона, пойти некуда, и такие чудеса творятся. Мне лично очень не понравилось. Анонимно”

12. Теперь русский язык спасен в Севастополе: “ПАРК ПОБЕДЫ. ПЕШЕХОДНЫЙ ТРАТУАР”, — гласит указатель. Уж лучше трАтуар, чем поребрик, да?

13. Прочтите о процветании медицины, которую оккупанты обещали предателям в 2014 году: “Хроническая проблема Крыма — дефицит врачей. Как известно, на сайте Евпаторийской городской больницы 15 июля было размещено сообщение об отмене всех плановых хирургических операций под общим наркозом из-за “острой нехватки” анестезиологов и реаниматологов. В горбольнице не проводятся операции, потому что нет нужных специалистов. Дефицит с парочкой специалистов в больнице можно исправить. А вот как быть с острой нехваткой врачей и водителей “скорой помощи” на полуострове в целом? Может, тоже написать объявление — приезжайте сами на такси к нам в больницу. Вот вам и новые реформы здравоохранения. Еще одной из причин нехватки медицинских работников является высокая загруженность и при этом низкая зарплата, даже без премий и добавок. Если по статистике зарплата медперсонала в среднем от 20 до 50 тысяч рублей, то по факту реальная — до 20 тысяч. Стоит учесть также постоянные штрафы, снятие баллов и т.д. Так называемые контролирующие органы могут на врача навесить штраф из-за того, что он за свою смену принял больше пациентов, чем полагается по регламенту, и это может означать, что он впопыхах работал с пациентами, а значит, им было оказано некачественное лечение. Также из-за жалобы могут целую смену лишить по баллу, а это минус пару сотен, иногда и тысяч, из зарплаты, а ведь за смену может быть не одна жалоба. К примеру, в Ялте женщина пожаловалась на очень твердый матрас. Руководство больницы не сочло жалобу серьезной, но в итоге на следующее утро у всей смены медперсонала сняли по баллу за жалобу. И таких примеров — сотни. С учетом того, что основное внимание местными властями да государственной властью уделяется лишь милитаризации региона, врачи, как и больные, их мало интересуют. А кому что-то не нравится: “чемодан, вокзал, Украина”. Вопрос — кем заменить Вас — не заставит долго ждать. Обслуживающий персонал для военных в приоритете!”

P.S. Не только в соцсетях, но и в жизни все чаще слышу, что Крым россии нужен только как военная база. А любой военной базе нужен обслуживающий персонал. Но не такой персонал, который вкусил прелести свободы и цивилизации, а такой, который десятилетиями приучали к жизни в условиях диктатуры и раболепия перед кровавыми кремлевскими вождями.

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