1. В этот день в 1937 году была расстреляна крымскотатарская интеллигенция. Среди жертв советского режима, по которому скучают 70% россиян, создатель и первый директор музея в Хансарае — Усеин Боданинский, который до сих пор не реабилитирован.

2. Крымский татарин Айвазов Раим Халилович при выезде из Крыма был задержан российскими оккупантами на КПП “Каланчак”. Связи с ним не было с 3 ночи до 16 часов дня, когда он сообщил по телефону близким о своем задержании. Его обвинили в “терроризме”. Айвазов занимался организацией передач в Ростов-на-Дону арестованным в Крыму политзаключённым

3. Оккупанты арестовали задержанного 15 апреля после обысков имама мечети села Штурмовое Рустема Абилева, которого традиционно обвиняют в “публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности”

4. Аттракцион невиданной щедрости: оккупанты огласили приговор по “делу Веджие Кашка” — все его пожилые фигуранты получили условные сроки

5. В Москве состоялось судилище по продлению ареста захваченным в Черном море украинским военным. Пленных моряков в “суде” встречали аплодисментами

6. Под зданием “суда” в Москве прошел одиночный пикет в поддержку моряков.. Поддержать украинцев приехал и Архиепископ ПЦУ Климент из оккупированного Крыма

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7. Сегодня оккупанты провели очередные террористические учения на улицах некогда курортной Евпатории. Террор сопровождался перекрытием улиц города

8. Как сообщает Государственный реестр избирателей Украины, по состоянию на 17 апреля 4884 крымчанина и 1141 севастополец намерены проголосовать во втором туре выборов президента Украины. Всего — 6025 человек, которые уже сменили место для голосования

9. По всему Крыму продолжаются дидываивательные шабаши, в которые активно вовлекают детей в военной форме

10. Гитлерюгенд процветает. Дети из Джанкоя заняли первое место в “военно-патриотической” одебиливающей игре “Зарница”. Свежее мясо готовят во всех городах, ведь еще столько мест в мире, которые надо “спасти” от цивилизации и лишить будущего

11. Военные шабаши для детей проводят даже в селе Перекоп, которое больше всех пострадало от кислоты, о чем напоминает позеленевший бюст, возле которого выстроили для фотосессии детей в военной форме

12. Ватники Севастополя второй раз подали документы на проведение “референдума” о недоверии засланному путиным Овсянникову. Первый раз оккупанты вате отказали в этом вопиющем покушении на скрепы

13. Коктебель. Тут срочно нужен крестный ход: “Друзья! В Крым вернулись 90-ые. Начались рейдерские захваты. Под Коктебелем захвачена Тихая бухта. Захватчики — чиновники от минэкологии. Нет, не так — от министерства не экологии и распродажи природных ресурсов Крыма”

14. Крымчанка, покинувшая Крым после вторжения россии, съездила домой в Ялту и поделилась впечатлениями: “Аквафрешей заметно поубавилось — видимо, эйфория прошла. Лица новые, акающие, режет слух. Припарковать авто нереально. Понаехи пасутся в гастрономах — кафешки пустые. Наконец-то ватная родня признала, что кацапский хавчик — полное дерьмо! Но трассой, которая “Таврида”, и мостом продолжают сильно гордиться. На мой вопрос, что лично им дали мост и трасса, ответа так и не последовало — ступор”.

15. К памятнику Шевченко в Симферополе время от времени приносят цветы, но, к сожалению, они там долго не лежат! Видимо, у одних (у наших) есть потребность души принести цветы поэту, чтобы напомнить этим действием об Украине, а у других (у ватников и оккупантов) — убрать их, чтобы цветы не мозолили глаза и не напоминали им о том, что в Крыму не все прогнулись под оккупантов. Так и живем: одни делятся прекрасными порывами своей души, другие её душат.

16. Сьогодні 1858-ий день каменепаду в Криму.

P.S. В этот день, 17 апреля 1938 года, в Симферополе, по приказу Сталина, сотрудниками НКВД были расстреляны десятки выдающихся представителей крымскотатарской интеллигенции. Перед казнью чекисты провели формальные “судебные заседания”, длившиеся не дольше 20 минут. Оккупанты расстреляли блестящих ученых, философов, историков, лингвистов и просто свободомыслящих представителей крымскотатарского народа. В 1937-1938 годах крымские татары потеряли весь цвет собственной интеллигенции. Число жертв до сих пор скрывается в засекреченном архиве военной коллегии верховного суда россии. Внуки дидов-чекистов сегодня кричат “Крым наш”

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