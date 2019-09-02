1. На сайте ООН опубликован доклад Генерального секретаря ООН “Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина”. В документе перечислены основные нарушения прав человека в Крыму, зафиксированные ООН с момента оккупации Крыма россией.

2. Политзаключенных Ремзи Меметова и Энвера Мамутова оккупанты этапируют в исправительную колонию города Пятигорск.

3. Российские оккупанты в ходе продолжающихся военно-террористических учений отработали в Крыму “наступление” и “захват” территорий с моря.

4. Оккупанты продолжают травить Армянск. Жители города сообщают: “Ситуация похожа на прошлогоднюю, но не настолько критичная. Жалоб уже достаточно много, и сейчас состояния моих детей такое же, как было в августе 2018-го: опять сыпь, кашель, жжение в глазах — но не всегда, а с периодичностью, в вечернее время и в ночное. Есть запах серы и сладковатый привкус во рту. Приезжие в ужасе, спрашивают, что у нас тут происходит, потому что у них за три дня состояние ухудшилось. Точно такой же жирный налет в подъезде, на окнах, на машинах”. Химик-биолог Одесского национального университета имени Мечникова Владислав Балинский прокомментировал катастрофу: “Мы видим, что (на Титане) повышаются темпы производства, причем к 2020 году их планируют повысить чуть ли не в два раза. Это все на фоне нарушения технологических процессов, которые явно связаны с нехваткой воды. Я не совсем согласен, что загрязнения в атмосфере связаны только с кислотонакопителем. Просто подобный сульфатный способ производства диоксида титана подразумевает охлаждение смеси, и в случае недостаточного охлаждения значительно увеличивается выброс парообразного ангидрида серы. Я считаю, что с этим в первую очередь связаны повышенные выбросы”.

5. Появилась информация и о том, что оккупанты в Армянске могли начать переработку фосфатов, доставленных в оккупированный Крым из Сирии, о чем договаривались ранее. А сирийские фосфаты отличаются от привычных нам тем, что при их переработке происходит выделение радиоактивных элементов, в частности, урана — в количестве 300 г на метрическую тонну.

6. Севастополь. На кадастровую карту берега бухты Камышовая оккупанты нанесли новый участок “для размещения объектов, предназначенных для обеспечения обороны и безопасности”. Жителей многотысячного микрорайона “Омега 2” между бухтами Камышовая и Круглая полностью лишили перспектив видеть море не через забор или решетку, сообщили севастопольские пропагандоны.

7. В рамках программы вставания с колен, в морском порту Севастополя в ближайшее время оккупанты уволят порядка 120 сотрудников. Порт находится на грани банкротства.

8. Симферополь. Более половины студентов на первом курсе в “Крымском федеральном университете” (бывший престижный Таврический национальный) понаехали учиться из россии, а это свыше 3000 человек. В севастопольском СевГУ, к примеру, число понаехавших достигает 80%.

9. Оккупированный Джанкой отметил 102-ой День города. Оккупанты традиционно согнали на площадь детей в военной форме из Путлерюгенда, а вот жители города шабаш проигнорировали. Присутствовали в основном оккупационная администрация и случайные зеваки.

10. Жить в оккупированном Севастополе без бандер все страшней. Понаехавшие кавказцы продолжают ущемлять русскоязычных: “Пару часов назад 2-е чеченцев пытались изнасиловать девушку в парке Анны Ахматовой. По её словам, ее тупо оглушили по затылку. Лично я видел, как один из них залез на нее и пытался расстегнуть ей джинсы, что меня и моих севастопольцев друзей очень огорчило. По итогу болит большой палец правой руки, всех даунов и потерпевшую приняли работники правоохранительных органов”. Комментарии: “Севастополь реально заполонили черножопые, и это ФАКТ”, “На Радиогорке вовсю ремонтируют дороги. Естественно, все рабочие — не русские. Иногда просто противно идти мимо: смотрят, свистят, кричат что-то. Благо, вечером их куда-то увозят, иначе из дома не выходила бы, реально страшно. И их в городе стало действительно оооочень много, и не все ведут себя как нормальные люди”, “Гнать их метлой поганой с города! Совсем озверели!”, “Хоть не матросы ЧФ?”, “То в Омеге черножопые зверствовали, то в парке. Не много на себя взяли?”, “Извиняться готовы?”, “Депортировать их всех к себе на Родину! Или в Сибирь!”, “(Из Санкт-Петербурга отвечает) Ты лицо про Сибирь закрой. Там люди живут в отличие от вас, "севастопольцев"…”, “Хотели в россию — пожинайте плоды. Чем думали, когда голосовали? Или что бородатые к вам не приедут?”, “Та они (чеченцы) озабоченные. На Малаховом кургане их как гнид много. Среди дня шла с мужем и детьми — обсмотрели с головы до ног, шепчутся. Ходят эти уроды по несколько человек. Почему-то чувствуют свою безнаказанность. Реально страшно одной ходить. Может, нация и не самая плохая, но сюда приехали моральные уроды. Хочется раздавить как тараканов!”, “Нехрен им квартиры и дачи сдавать”

Еще одна ватница написала, что бежала на “референдум”, чтобы “город остался русским”, и меньше всего думала о том, что в Севастополь понаедут “бородатые”. Думать полезно. Жаль, что люди категорически не желают этого делать!

11. Российские пропагандоны начали отговаривать россиян покупать недвижимость в Крыму, потому что Крым мировым сообществом признан оккупированным, и ни одна сделка не считается действительной, отмечают пропагандоны. Пишут, что “в случае смены статуса полуострова” и “в случае возвращения Крыма Украине” россияне рискуют всё потерять. Процитировали пропагандоны и российских юристов, которые заявили, что “риски при покупке крымского жилья примерно соответствуют таковым при покупке недвижимости за рубежом”… За рубежом — потому что Крым — это Украина!

12. Читал, что сегодня президент Германии извинился перед поляками за 39-ый. Вован, за тебя следующий извинится… Напомню, 1 сентября 1939 года Гитлер напал на Польщу. Через 17 дней ему на помощь пришел расчленять Европу Сталин. Так два тирана совместно начали вторую мировую войну

P.S. Оккупанты пытаются застолбить Крым своими скрепами, но все, что делают кремлевские захватчики, все сильней вызывает в Крыму отторжение. Так и произошло с новым памятником ихтамнету, который установили в Севастополе. “Вежливые ушли — понаехали невежливые”, — написала одна из жительниц Севастополя. На что другая гардемаринша ответила: “Они были вежливыми, пока не открыли рты”.

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