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КРИМський бандерівець
КРИМський бандерівець
Український блогер з КримуВсі статті автора

Новости Крымнаша. В Ялте “не протолкнуться” 

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1. Ровно 3 года назад, 24 мая 2016 года, оккупанты в Бахчисарае похитили экс-депутата горсовета, члена исполкома Всемирного конгресса крымских татар Эрвина Ибрагимова, который собирался с членами Меджлиса 25 мая отправиться в Судак, где было запланировано судилище над крымскотатарскими активистами.

Машину Эрвина остановили неизвестные лица (предположительно, сотрудники ДПС). После этого его насильно заталкивали в микроавтобус, он пытался сбежать, но его поймали и закинули в машину, которая уехала через лесополосу в сторону Бахчисарайского водохранилища. Похищение Эрвина зафиксировала камера видеонаблюдения

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Новости Крымнаша. В Крыму стоит задача запугать население

2. В Киеве на международном фестивале “Книжный Арсенал” представили книгу “Полуостров страха. Пять лет несвободы в Крыму”. Это третье издание книги, выпущенной украинскими правозащитниками, которые “попытались показать тенденции, которые сейчас имеют место в Крыму. Например, если в первый период оккупации довольно жесткие уголовные преследования были практически нацелены на проукраинские взгляды и позиции, то сейчас обвинения маскируются. Это обвинения по надуманным преступлениям, таким как терроризм, экстремизм, хранение оружия, и другие обвинения, которые серьезно затрудняют работу правозащитников и международной адвокации”

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Новости Крымнаша. Крым попал!

3. В Германии вспыхнул скандал с депутатами Бундестага, незаконно посетившими Крым по дипломатическим паспортам, которые разрешено использовать только во время официальных визитов, а эти твари ездили в оккупированный россией Крым частным образом, отрабатывая бабки Кремля

4. Председатель Госдуры россии Вячеслав Володин прилетел в аннексированный Крым, где “депутаты ознакомятся с опытом и передовыми технологиями ведущих мировых IT-компаний”. То ли смеяться, то ли плакать. Очередной рывок к Силиконовой долине

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Новости Крымнаша. Вы представляете, из какой ж*пы они сюда едут, если тут им рай

5. “Как в Керчи дела с интернетом обстоят, особенно с мобильным? Анон”, — спросил понаехавший, на что получил ответ: “Хахаха))) Как в СССР с сексом — он вроде и есть, но говорить о нем стыдно! У нас в Крыму, пожалуй, худшая во всей рашке связь”

6. Севастопольские пропагандоны о камнях с неба: “Слушания по 3 гектарам земли у Херсонесского маяка, которые Севастополь отдает Черноморскому флоту, обернулись незамеченной сенсацией. Оказывается, Минобороны меняет назначение земли не просто так — военные намерены полностью закрыть для посещения западную оконечность Гераклейского полуострова, начиная от Двойной бухты. Нельзя будет подойти к берегу и с моря. Прибрежные территории, доступные простым смертным в Севастополе, сжимаются как шагреневая кожа. Закрыт берег Сарыча, Ласпи, недавно ограничили доступ в Батилиман. Теперь дело дошло до мыса Херсонес. И как минимум в трех случаях к закрытию обширных участков морского берега имеют отношения силовые структуры. Часть побережья и так уже закрыта. По планам военных, с моря нельзя будет подплывать к берегу на расстояние 40 метров, а в некоторых местах — и на 100 метров. Таким образом, закрытыми для гражданских лиц, включая дайверов, окажутся все прибрежные воды с глубинами до 80 м. Ответ (прим — на просьбы не закрывать берег для граждан) был один: земля "требуется для обороноспособности страны и антитеррора". Под видом обороноспособности строят дачи. Общественники собираются писать министру обороны рф Сергею Шойгу — видимо, в Севастополе это последняя инстанция”. А помните, как вата радостно встречала оккупантов в 2014 году?

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Новости Крымнаша. Мы в кольце врагов

7. Новости процветающей медицины в Керчи: “Как записаться к детскому стоматологу утром в керченской поликлиники на Пирогова, если люди приходят в 6 утра, и в 8 уже нет талонов? Может, есть люди, которые могут утром занять очередь, или сотрудник в самой поликлинике, который поможет за вознаграждение?”. Ответы: “Спокойно в течение пары дней брали талон недавно через "запись к врачу Крым.рф", госуслуги”, “А я уже с неделю на госуслугах не могу записать ребёнка ни к одному из 4-х врачей”, “А я месяц и в разное время суток”, “А я 2 недели сижу в госуслугах и не могу записаться”, “В январе записывали на ИЮЛЬ!”, “А вы се хоть раз стояли в очереди за талонами? Там дается 5-6 талонов на толпу. Не успел — пролетел. Запись идет на сентябрь месяц, не раньше”, “Ну да. Некоторые приходят в 6 утра”, “За талоном с четырех утра, и тогда есть шанс”, “Готова оплатить этот шанс”

Новости Крымнаша. В Ялте “не протолкнуться” 

8. Оккупанты в Керчи заключили контракт на уборку городских кладбищ с фирмой из Красноярска (Сибирь), которая не имеет ни техники, ни рабочих, и состоит из двух женщин. Итог — горы мусора и попил бюджета россиюшки. Местным не дают даже такую работу

9. В Ялтинском морском порту “не протолкнуться”

Новости Крымнаша. В Ялте “не протолкнуться” 

10. Каким будет сезон 2019 года в оккупированном Крыму, и станет ли он прибыльным для местного бизнеса? Отвечают жители Ялты и понаехавшие: “Мост построили, все. Все будет хорошо”, “С каждым годом все хуже и хуже”, “(Замечание предыдущему оратору) Ну че ты говоришь, они снимают!”, “Сейчас государство богатое, а люди при этом беднее, чем… Каждому приходится крутиться”, “Ожидания? Самые лучшие. Особенно после запуска железной дороги. Если бы цены были здесь чуть-чуть поспокойнее”, “А когда дешево было в Крыму, скажите мне? С каждым годом хуже и хуже. Год ждем лета, чтобы зарплату получить, а она не получается”, “Любые санкции надо перетерпеть, но Крым чтобы был наш”, “Машину ставить негде. Ни местным, ни курортникам. Такая тенденция: каждый год хуже и хуже”, “Все будет хорошо. Мы даже не сомневаемся”, “Всегда нужно надеяться на лучшее”, “Мы надеялись, что пойдет поезд, тогда, может быть, будет что-то, туристы будут ехать. А раз машинами, то все. Не ждем хорошего. Мы уже поняли, что мы, наверное, вряд ли нужны были. Ну, что делать…”

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Новости Крымнаша. Камни с неба продолжают падать

P.S. Многие ватники скулят только на кухнях, а на камеру говорят, что в Крыму все хорошо. Ярким тому примером стал сегодняшний ватник, который, отвечая на вопрос журналиста Крым.Реалии, сказал: “Мост построили, все будет хорошо”. А находящаяся рядом с ним женщина категорично возразила: “С каждым годом все хуже и хуже”. На что ватник её быстро одернул: “Ну че ты говоришь, они снимают!”… Еще один ватник произнес: “Сейчас государство богатое, а люди при этом беднее, чем… ”. Закончить предложение фразой “при Украине” не дал страх. Полуостров страха — эти два слова, попавшие в заголовок новой книги правозащитников, представленной сегодня в Киеве, точно характеризуют атмосферу в Крыму. Но есть те, кто, несмотря на страх, продолжает действовать. Кто-то за храбрость расплатился свободой и здоровьем, а кто-то — жизнью. Остается лишь надежда на то, что похищенные и пропавшие без вести вернутся домой живыми

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Автор
КРИМський бандерівецьКРИМський бандерівець
Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Блог КРЫМского бандеровца
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Коментарі
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Oleg Petrov
Oleg Petrov
Бандеровец ищет дерьмо. Почему он не сравнивает уровень жизни в Крыму и с Херсоном или с Запорожьем? Всё рядом.
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Oleg Petrov
Oleg Petrov
Есть тут Doc I, психопат.
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Фигляр ПЖ
Фигляр ПЖ
Скучно как то здесь, хохлики. Ну бандера не девочка и не мальчик, это известно. Крым - Россия и слону понятно. Что бандеровец живет не в Крыму, то же ясно. Дерьмо бандеровское вылизывают типа Гандона и Бора Пидараса
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