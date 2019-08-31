1. 30-го августа отмечается Международный день жертв насильственных исчезновений, провозглашенный Генеральной ассамблеей ООН в 2010 году. После оккупации Крыма россией исчезновения и похищения людей стали регулярной практикой. По данным Крымскотатарского Ресурсного Центра, всего за период оккупации пропавшими без вести, о которых нет никакой информации, считается 17 человек: Валерий Ващук, Иван Бондарец, Василий Черныш, Тимур Шаймарданов, Сейран Зинединов, Ислям Джеппаров, Джевдет Ислямов, Эскендер Апселямов, Федор Костенко, Мухтар Арисланов, Арлен Терехов, Руслан Ганиев, Марсель Аляутдинов, Арсен Алиев, Эрвин Ибрагимов, Ризван Абдураманов и Эйнар Эюпов

2. По информации украинских властей, процесс переговоров по обмену российских оккупантов и их пособников на украинских политзаключенных и военнопленных продолжается. По неподтвержденным данным, обмен, которого все ждали сегодня, может состояться на следующей неделе, но точно ничего сказать нельзя, когда речь идет о “слове” Кремля, которое ничего не стоит.

3. Выяснилось, что понаехавший из Дагестана ихтамнет 25 августа избил на севастопольском пляже семью с ребенком, которые понаехали на отдых в оккупацию из Донецкой области Украины. Видимо, являются сторонниками “русского мира”, от которого и получили люлей. Кроме того, оккупанты всячески пытаются замять это дело: не опрошен ни один из свидетелей, пострадавшая семья срочно покинула Крым, а еще один пострадавший мужчина вдруг заявил, что “не помнит”, кто его избивал.

4. Понаехавший до оккупации из россии в Крыму рашист Виктор Мохов, ныне являющийся т.н. “депутатом”, сообщил жителям Армянска: “Замминистра экологии Ольга Славгородская пообещала, что из-за жалоб жителей Армянска сегодня выезжает лаборатория и будет производить круглосуточные измерения. Все-таки достали мы их! Вот надолго ли? Попросил их измерения проводить с 20-00 до 8-00 с периодом 2 часа. Посмотрим”. Все комментарии были примерно такими: “Ну меряют, ну и что? Как воняло, так и воняет. Толку от этих измерений. Что-то там собирались строить? Очиститель какой-то. В прошлом году говорил Аксёнов. Где он?”, “Проблему решать нужно, а не замеры делать и не говорить, что якобы "всё хорошо"…”, “Возле 2-17 по северной стороне пусть замеры делают, там с вечера до утра "кумар" стоит регулярно”, “И что даст это измерение? Любое повышение увидят, отметят, и на этом всё. Нахрен его вообще в таком случае мерять?”, “Да нам, простым людям, никто правду не скажет. Будут говорить, что все в ПРЕДЕЛАХ НОРМЫ!!!!!! А у кого была возможность, все уже уехали из Армянска!!!!! Замеры смело можно умножать в 3-4 раза — вот это будет ближе к правде!!!! Дышим полной грудью и ждем Аксенова в гости подышать свежим воздухом!!!! Ведь все хорошо в Армянске!!!!!”, “Сегодня очень сильно першило в горле, дети чихали, кашляли. Когда этот дурдом закончится?”, “Сегодня с утра вообще тяжело дышать. Голос сел сразу, в горле до сих пор жжет”

5. По данным Государственной миграционной службы Украины, с 1 января 2015 года по 1 февраля 2019-го 140 295 жителей аннексированного Крыма получили паспорт гражданина Украины для выезда за границу. Корреспондент Крым.Реалии в Херсоне Ирина Домащенко рассказывает о том, как крымчане получают украинские документы: “В будние дни там очереди, в выходной день они будут еще больше. Мы снимали сюжет о том, как крымчане получают паспорта две субботы. В первую субботу массовое скопление — при том, что я дежурила возле паспортного сервиса примерно с половины седьмого утра, а открывается он в девять часов. После шести туда начинают съезжаться автобусы, причем располагаются не только возле этого здания, но и в кварталах рядом. Мы можем видеть, как крымчане спят, дежурят возле ближайшего супермаркета, чтобы купить украинские продукты после открытия. Они обсуждают, что можно с собой провезти, что нельзя. Ближе к девяти утра очередь становится очень большой. Я специально записалась в очередь под видом жительницы Херсона, которой нужен загранпаспорт, и в семь утра я была 31-й. Рядом был список тех, кто забирал документы — в двух списках было до 200 крымчан”

6. “Будь моя воля, написал бы на въезде в Керчь огромными буквами "ОБЪЕЗЖАЙ!". От стыда. Потому что самим-то коренным керчанам до слез обидно видеть угасание родного города, а показывать другим еще и больно. Хочется только одного — чтобы все эти понаехи исчезли из нашей жизни. А то керчане реально опасаются: вдруг сказке о тишине и комфорте в Керчи поверит еще кто-то в соседней россии и сдуру притащится сюда на жительство, чтобы разбодяжить местных керчан российским перекатиполем” — по ссылке прочтите, как угасает и во что превращается оккупированная Керчь.

7. Понаехавшие прут, а крымчанам предлагают выселяться на Север россии: “Феодосийцы, почему вы так не любите свой город? Как ни прочитаешь, то только негатив. Переехать — зачем? Отдыхать — где и зачем? Погулять где и сходить куда — некуда! Зачем так? Пусть он и маленький, пока не обустроенный до конца, но он же ваш родной. Я вот вам завидую и мечтаю жить в вашем городе. Скажете, что мешает? Ничего не мешает, очень скоро я буду тоже феодосийкой, или как у вас правильно? 5 лет уже все лето у вас”. Комментарии: “(Из Москвы пишет) Да половина россии с удовольствием переедет в Крым. В регионах зима с октября по апрель”, “И всю родню не забудь с собой прихватить”, “Жить здесь и отдыхать — две огромные разницы. Работы мало, зарплату платят плохо. Половина местных за сезон на море не бывает ни разу. Про бесплатную медицину я вообще промолчу”, “(Понаехавшая) Проблемы медицины везде одинаковые. А ваш городок прекрасен! Нужно время, чтобы и работа, и зарплата была”, “Я переехала в Фео 4 года назад. И счастлива каждый день, потому что это так здорово улыбаться солнцу, жмуриться или хмуриться, глядя на разное настроение моря, бродить по извилистым улочкам, в которых природа в каждом уголке. А тем, кому важна медицина и работа, вам пора на Север”, “Хочу уехать из этого города и Крыма в целом, молодёжи ловить здесь нечего”, “Приезжай посвятим тебя в феодосийку п*здюлинами”, “Мы тут с сыном ровно год, с 1 мая 2018 года, переехали из Подмосковья, и я очень довольна. Недовольным предлагаю переехать в холодные города без солнца”, “Всегда и везде есть чем-то недовольные люди. Их бы в Саратов, откуда я переехала”, “Феодосии нужен мэр, который мыслит и хочет жить по-европейски, а не с заложенным советским маразмом в голове”, “В россии их (мэров) назначают. Увы, такого не будет. Только совок и только партия вождя — кого батька выберет, тот и будет”, “Потому что пи€добратия у власти”.

P.S. Одна из понаехавших написала, что на вставание с колен “нужно время”. Ответом жительницы Феодосии на это сообщение завершу сегодняшний выпуск: “Время??? Но у нас были УЗИ, а теперь в больницах нет. Сколько ещё нужно времени, чтобы стереть былое хоть какое-то на новое и никакое?! Нет работы и зарплаты, в приоритете настоящие россияне — и в садах, и в школах, и в рабочих местах, так что время не проканает”. А вы заметили, как эти “настоящие россияне”, понаехавшие из своих мухосрансков, радуются тому, что ужасает избалованных Украиной жителей Крыма? Отож.

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