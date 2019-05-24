1. В крымских школах 23 мая прозвучал “последний звонок”. В этом году на полуострове закончили школу около 10 тысяч выпускников.

С 2019 года оккупанты прекратили действие правил, призванных облегчить поступление крымских выпускников в российские вузы — без экзаменов и ЕГЭ. Тем временем на материковой Украине продолжают действовать образовательные центры “Крым — Украина” и “Донбасс — Украина” для жителей оккупированных россией территорий. Центры “Крым — Украина” в этом году будут работать на базе 35 высших учебных заведений в разных регионах Украины — Киеве, Львове, Одессе, Николаеве, Харькове, Херсоне, Запорожье.

2. “Стоит задача запугать население”

3. На 72-м Каннском фестивале во втором конкурсе официальной программы состоялась премьера украинского фильма “Домой”, который снял украинский режиссер крымскотатарского происхождения Нариман Алиев. Алиев со сцены произнес слова поддержки украинскому режиссеру Олегу Сенцову и рассказал об аннексии Крыма россией и преследовании украинских и крымскотатарских активистов на оккупированном полуострове

4. Ожидание приема может растянуться на недели, а при записи к узкопрофильным врачам — и того дольше. То есть, если пациента мучает острая боль, например, в позвоночнике, на УЗИ, вполне возможно, его запишут через месяц. Оккупанты же говорят об очередях с издевкой. Кроме того, с введением обязательного медицинского страхования снизилось качество приема и осмотра врачами, так как по факту они попали в бюрократическое рабство. Теперь, во избежание штрафов медучреждений, медперсонал обязан заполнять немалый объем специальной документации. На эту бумажную волокиту врачи тратят 40% от времени приема пациента. Нескончаемые очереди, нехватка врачей и оборудования вынуждают крымчан обращаться в частные клиники и выкладывать баснословные по меркам Крыма деньги. Все чаще можно услышать тихое и разочарованное “При Украине такого не было!”.

5. Деньги не пахнут: компания Apple не отображает территориальную принадлежность городов Крыма в своих приложениях, как с материковой Украины, так и с полуострова. В то же время при выборе украинских городов материковой части страны в приложениях отображается надпись “Украина”. Вчера председатель комитета Госдуры по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин заявил, что после встречи с представителем компании ООО “Эппл Рус” Виталием Морозько американская компания Apple “устранила претензии депутатов Госдумы к своим картам в связи с неверным указанием территориальной принадлежности Крыма”

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6. Более 20 тысяч жителей оккупированной Евпатории на полчаса накрыл блэкаут. С — стабильность

7. Открытие движения по железнодорожной части Крымского моста будет выполнено досрочно, конкретные сроки обсуждаются. Об этом заявил министр транспорта мордора Евгений Дитрих. Ялта комментирует: “Вообще пох”, “ЖД откроют, а толку? Гости курорта знают, какая тут разруха”, “Ждали открытия моста, думали, цены упадут, и ничего”, “Ну и нафиг оно крымчанам — те поезда и мосты. Какой прок, если цены не снижают? Говорили, когда построят мост, продукты станут дешевле, чем когда был паром… Сюда не надо переезжать жить с других регионов, сюда надо ехать только отдыхать. Здесь не надо уничтожать природу — просто сделать дороги в Крыму, а не федеральную трассу, аэропорт и мост — вот от них нам прока нет. Починить теплотрассы, закрыть все наливайки, пивнушки, открыть хорошие кафе и рестораны — вот, что нужно делать в первую очередь”, “Главное, чтобы не появились вагоны с иероглифами, нагруженные крымской сосной на вывоз”, “С ценами ничего не изменится, как я понял? Проблему решит конкуренция, а не дороги. Так если санкции не снимут, а их не снимут никогда, то и "магнитов" мы не увидим, нормального бензина и прочего?”, “Зато на митингах перед референдумом глотку рвал”, “Ошибаешься (прим — не рвал глотку)”, “Будет еще больше ехать бардака разного, уже на поездах”, “До Магадана доехать можно будет!?”

8. Оккупанты признали опасность трассы “Таврида”, которую в Крыму назвали “Трассой смерти”, и посоветовали водителям пользоваться старой дорогой на участке Феодосия-Симферополь. А новую будут доводить до ума. Сейчас она вообще не предназначена для безопасного движения и уже унесла десятки жизней

9. Горный воет, что “россия заметно теряет свои позиции в Крыму”, но во всем винит бояр и призывает к “жестким посадкам наиболее одиозных” из них, чьи фамилии “всем известны”. Всегда в такие моменты вспоминаю, как ватники в Севастополе радостно встречали Овсянникова, т.к. многие из них возлагали надежды на российских чиновников, но они оказались еще хуже перекрасившихся коллаборантов

10. Российское издание “The Insider” опубликовало большую статью о Гоблине, в которой описаны схемы, с помощью которых он отмывает миллионы, а также рассказано о недвижимости в Москве, купленной за сотни миллионов и оформленной на тёщу коллаборанта. В Кремле готовят почву для смены бояр?

P.S. “В селе между Бахчисараем и Вилино работает карьер, в котором оккупанты добывают песок для трассы Таврида. В карьере днём практически тишина, а вот ночью — полный аншлаг. Ночью, когда все спят, просыпается мафия. Говорят, ночью "надзорным органам" легче не видеть, как уничтожается наш Крым. Не своё — не жалко”.

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