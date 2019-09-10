1. По состоянию на 7 сентября 2019 года 86 человек лишены свободы в рамках политически мотивированного и/или религиозного преследования в оккупированном Крыму.

2. В школе №18 оккупированного Симферополя отметили “День солидарности в борьбе с терроризмом”. Часть детей изображали заложников, которые пытались вырваться из ловушки; часть — террористов, которые расстреливали детей. Еще часть детей были переодеты в спецназовцев, которые ворвались в класс, где расстреляли “детей-террористов”. Дети также изображали раненых и мертвых жертв террористов. А о каком детстве для своих отпрысков мечтали вы?

3. Оккупанты в Севастополе сообщили, что “на выборах в местный парламент лидирует партия "Единая россия" с результатом 38,5%. Явка избирателей составила 29,12%”. И это с учетом массового ихтамнетов + тысячи понаехавших и вбросы бюллетеней

4. Вбросы бюллетеней в Крыму были зафиксированы и на видеокамеру, но все оказалось напрасным, как вы уже поняли

5. В Ялте вату завлекали на “избирательные участки” “патриотической” музыкой и дешевой жрачкой. НЕ ПОМОГЛО. Никто не пришел

6. Севастополь проголосовал ногами — не пришёл: явка военных моряков на 82-м “избирательном участке” в Севастополе компенсировала отсутствие самих избирателей. Местные жители были в шоке от избирательной активности ихтамнетов. “Судьбу района и города должны решать местные жители!”, — кукарекают пропагандоны

7. Кизяк-крымнашист Сергей Акимов прокомментировал “выборы”: “Прошло шоу под названием Дерьмократичные выборы в Крыму. 418 тысяч предателей (избирателей) решили судьбу 3 миллионов крымчан. Как и в Крымскую весну, когда в Крыму был государственный переворот, 50 тысяч человек решили судьбу 3 миллионов крымчан”

Новини Спасти Путина от трибунала

8. “Кремль приложил все усилия вкупе с колоссальными финансовыми затратами, чтобы явка избирателей на "выборах" выглядела относительно высокой по сравнению с российскими регионами. Однако, как бы не тужилась Москва, большинство жителей временно оккупированного Крыма дружно бойкотировали незаконные "выборы" местных депутатов, проведенных российскими оккупантами”, — сообщил Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, который также выразил признательность всем тем, кто сохранил личное достоинство, проживая на территории временно оккупированного полуострова, и остался преданным родной стране — Украине

9. Европейский союз не признает “депутатов”, избранных в ходе т.н. “выборов”, которые прошли в аннексированных Крыму и Севастополе. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте ЕС

10. Новые камни с неба на головы жителей Армянска: “У нас в больнице не делают снимки. Отправляю людей в Красноперекопск, а там всё как всегда — что вам надо? У нас уже в больнице ничего и никого нет. Вот проблема — мы скоро останемся вообще без больницы”, “Отправляют в Красноперекопск, а там в субботу нашим армянским не делают снимки!!! Только своим. Не любят нас в Красном”, “Да, сама вчера была в больнице в Красномперекопе — там тоже оптимизация отделений и врачей. Скоро Северный Крым останется без больницы и врачей. Чтобы получить любую консультацию, будем ехать в Симферополь или в Джанкой, а доживем ли?”

11. Гоблин заявил, что “после запуска железнодорожного движения по мосту через Керченский пролив власти Крыма пересмотрят цены на товары в республике и дадут предложения по их снижению”. Жители Крыма спешно прокомментировали очередную лапшу на уши: “Цены никогда не понижались! С чего взяли, что на этот раз?”, “Есть ещё д*лбоёбы, верящие в правдивость ТВ и власти”, “Ж/Д сообщение — это последнее, на что можно свалить заоблачные цены в Крыму. Посмотрим, что они дальше придумают. Не упадут и после запуска ж/д сообщения”, “Вот мост сделают — тогда заживём. Вот железную дорогу пустят — цены понизятся. Ага-ага, слышали мы уже эти байки”, “ЖД мост будет новым испытанием на выживание, уже страшит”, “Ха-ха-ха!!! Цены они снизят!! Что за бред???”, “Цены вырастут, пробки тоже”, “Цены не могут снизиться, хоть по морю завози, хоть через мост”, “Пересмотрят они, су*а, цены и дадут предложения. Кому, бл*ть, дадут они эти предложения, сами себе?”, “Дежавю. То же самое говорил про мост”, “После запуска моста ждали, что цены опустятся, а они, наоборот, взлетели. А после запуска ЖД — так вообще заоблачные будут”, “Ещё и качество продуктов снижается. Кушайте крымское!”

12. Сьогодні 2003-ий день каменепаду в Криму.

P.S. Предатель Александр Талипов, который рвался к корыту, написал: “К сожалению, мы проиграли выборы партии “Мы ничего не решаем. Мы никуда не пойдем”. В Феодосии эта партия взяла 71% голосов”. Роксолана прокомментировала скулеж коллаборанта. Её комментарием и завершу сегодняшний выпуск: “Хорошая новость. Талипов и “Родина” пролетели мимо корыта. Уточню: ты (Талипов) — предатель и коллаборант, изменивший присяге, ПРОИГРАЛ не партии “мы ничего не решаем-не пойдем”, а партии “Крым — Украина! Это не наши выборы!”, мордатая ты сволочь! Моя партия лидирует с результатом 71%”

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