1. 26 июня в мире отметили международный день ООН в поддержку жертв пыток. С 2014 года такими жертвами стали сотни граждан Украины в аннексированном Крыму.

2. Крымскотатарская активистка Эмине Авамилева, как и Нариман Джелял, накануне Дня крымскотатарского флага получила от оккупантов “предостережение о недопустимости экстремистской деятельности”

3. Участников автопробега ко Дню крымскотатарского флага на дороге Джанкой-Симферополь четыре раза за час останавливали полицаи оккупационного режима. Во время четвертой остановки полицаи проводили оперативную съемку. В рамках автопробега активисты временно заменяли таблички с названиями населенных пунктов. Поверх зачеркнутой надписи на русском языке закрепляли историческое название на крымскотатарском

4. Жителям Биюк-Онлар (Октябрьское) и близлежащих сёл оккупанты не разрешили провести автопробег ко Дню крымскотатарского национального флага

5. Житель Крыма продолжает знакомить нас с историей “исконно русского” полуострова. Сегодня вы узнаете про первую столицу Крымского ханства — Салачик, где был выстроен Дворец при хане Хаджи-Гирее.

6. Ихтамнеты все чаще отжимают землю и пляжи, отгораживая все новые и новые территории заборами. “Кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую”, — написал упоротый ватник (предположительно, понаехавший из ОРДЛО), на что получил такие ответы: “Блажен, кто верует”, “Армия вроде как должна охранять рубежи родины, а не городить заборы на пляжах и прочих местах отдыха граждан”, “Так давай и Ялта-Интурист, и Ореанду так называемым “защитникам” отдадим?! А народ перебьется”, “Мне показалось или эти дегроиды сверху оправдывают захват прибрежной зоны?”, “Нет, не показалось. Они, видимо, недавно местными стали. И для них это вполне нормально”, “Сволочи!!! Все пляжи поотжимали, козлы!!!”

7. Морские порты в нескольких городах Крыма не могут обеспечить работой большинство своих сотрудников, заявил генеральный директор предприятия “Крымские морские порты” Сергей Квасов, который 26 июня встретился с керченскими портовиками. Оккупант добавил, что у портов Крыма сейчас “очень сложное положение”. Работникам керченского порта предложили работу на местном металлургическом заводе, который скоро пустят с молотка, о чем стало известно вчера. Думаю, и без того сосущие лапу работники завода будут очень рады конкуренции со стороны портовиков

8. Долги больницы в Севастополе погашают зарплатами врачей. Кроме того, продолжается “реорганизация” — сокращения и увольнения. Медики взвыли и даже жаловались Поклонской, после чего им сказали “сидеть и помалкивать”. Продолжаем шокировать Украину своими успехами

9. Оккупанты закрывают единственный вуз Феодосии — Финансово-экономическую академию, которая успешно работала с 1993 года. Руководство ФФЭА, радостно встречавшее оккупантов, уверено: на “платных” студентов вуза положил глаз “Крымский федеральный университет”. Студентам не дали даже сдать выпускные экзамены. “Мы видим, как на закрытие одного из четырех негосударственных вузов полуострова работает вся мощь крымского админресурса”, — подытожили пропагандоны

10. Не БУМ, а пшик: недавно ватники радовались заходу в Крым российского сетевого магазина “БУМ” с низкими ценами, но что-то пошло не так: “В Севастополе открылся первый магазин материкового дискаунтера "БУМ" — без овощей, но с очень низкими ценами. В минувшие выходные "Примечания" посетили маркет на Камышовской объездной и пришли к выводу: бума низких цен в городе не случится. Просто потому, что в БУМе почти нечего покупать. Если вы хотите купить колбасные изделия, сыр, чай, печенье, газировку или памперсы, вам предложат только одного производителя — и хорошо, если о качестве его продукции вам хоть что-то будет известно. Непонятно, кто отважится купить творог, на этикетке которого нет ни состава, ни срока годности, ни прочей, положенной по закону маркировки. Натурального сыра в БУМе мы тоже не нашли. Колбасные изделия — единственной марки. И, судя по цене, доверять ее качеству не стоит. Надо бы пробовать, но мы, признаться, не отважились рискнуть. Кошачий корм для котов, которых не жалко. Хозтовары тоже самые дешевые. Торговый зал напоминает ангар. В обстановке читается: покупатель здесь бедный, а значит недостойный нормального обслуживания человек”

11. Увлекательная ватная история о том, как то ли ватники сами, то ли действительно маленький ребенок 5 лет назад порвал украинский паспорт, который потом пришлось самим склеивать, чтобы попасть на материковую Украину — вкусно пожрать, безвизовый загран сделать, родню проведать, воздухом свободы подышать

Новини Диктатура в Украине

P.S. “В Крыму душно не только физически, но и морально. Душно, когда на каждом шагу видишь вместо украинских флагов российские триколоры. Душно, когда видишь человека в форме. Кто бы он ни был — это чужой: или переехавший из россии на теплое место к морю российский силовик, или тот, кто нарушил присягу, поддавшись посулам лучшей жизни от тех, кто когда-то пришел блокировать украинские воинские части. Душно становится каждый раз, когда узнаешь о новых задержаниях, арестах и нереальных сроках для крымскотатарских активистов, мусульман, крымских "Свидетелей Иеговы", граждан Украины разных национальностей, обвиненных в "терроризме", ставших жертвами развернувшейся за последние пять лет в Крыму "охоты на ведьм". Душно и тревожно, когда на морском горизонте видишь силуэты военных кораблей, а не туристических лайнеров. На дорогах некогда мирного Крыма — колонны военной техники, а в небе проносятся российские военные самолеты и вертолеты. Душно не только нам, крымчанам, но и тем российским туристам, которые до 2014 года посещали Крым. Они сами признаются, что раньше чувствовали себя комфортнее. Было им на отдыхе "более душевно": до аннексии полуострова российские туристы в Крыму не чувствовали отчуждения, им искренне были рады, как дорогим гостям. А теперь на них смотрят как на завоевателей, на непрошеных и нежданных гостей, которым откровенно не рады. Все эти годы крымчане живут в духоте и верят, что придет время, когда все закончится, и непрошеные гости и их пособники покинут Крым. Вот тогда народы Крыма, наконец-то, вздохнут полной грудью. А после этого, надеюсь, примутся за уборку и начнут приводить в порядок оскверненный за годы оккупации Крым”.

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