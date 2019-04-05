1. Оккупанты приговорили обвиняемых по сфабрикованному делу “об украинских диверсантах” Владимира Дудку и Алексея Бессарабова к 14 годам лишения свободы каждого. Такое решение вынес понаехавший с Алтайского края палач режима Данил Землюков. Дудка и Бессарабов, задержанные 9 ноября 2016 года в Севастополе, вины не признали.

2. Оккупанты задержали т.н. “мэра” Евпатории Андрея Филонова и доставили его в Симферополь. Сегодня ему изберут меру пресечения. Очередной коллаборант доскакался под сриколором в родной говени. Дело возбуждено “за превышение полномочий с тяжкими последствиями”

3. Нацист Горный так прокомментировал задержание Филонова: “Я посмотрел видео ареста Андрея. Позорище какое!!!! Андрей Филонов — настоящий мужик и российский патриот. Позор тем, кто его заказал. Скоро мы посмотрим, как вас, негодяев, будут судить. Этим наездом вы уничтожили Крым, Евпаторию и плюнули в россию”

4. Россия продолжает блокаду Азова. Время задержания судов на входе в Азовское море в марте составляло в среднем 25,3 часа, на выходе — 33,7. Напомню, накануне стало известно, что министры иностранных дел стран-членов НАТО в Вашингтоне планируют рассмотреть пакет военных мер реагирования на агрессию россии, который будет гарантировать безопасность для прохода украинских судов через Керченский пролив и в Азовском море

5. Сегодня в оккупированном Крыму снова трижды выли сирены. Дрессировка продолжается

6. В Евпатории вой сирен сопровождался звуками взрывов с полигона, на котором оккупанты учатся убивать и прикрываться мирными жителями, как путин велел: “Кто знает, что за взрывы? Слышно даже на улице 9 Мая”. Ответы: “Учения на полигоне”, “И я только что слышала звук сирены”. Зато не стреляют?

7. В Госдуре оценили приблизительный “ущерб от оккупации Крыма Украиной (1991-2014)” — это 1,5 трлн рублей. Такую цифру озвучил коллаборант Андрей Козенко, который также добавил, что “немаловажным остается подсчет морального ущерба, нанесенного Крыму за годы украинской оккупации”. Самое интересное, что эта чушь рассчитана исключительно на российскую вату, т.к. вата в Крыму, окунувшись в ужасы “русского мира”, такие заявления воспринимает исключительно как заявления душевнобольных

8. Крым встает с колен: оккупанты довели до банкротства предприятие “Крымжелезобетон”

9. В Крыму потеплело — Армянск снова накрыло кислотой: “Чем сейчас воняет в городе? Что это может быть? Запах очень сильный!!!!”. Комментарии: “Русским духом пахнет”, “Все знают, но боятся признаться себе в том, что государство на нас ху* забило и все здесь травятся даже не потихоньку, а очень-очень быстро! Да, легче промолчать, пока не передохните тут все от онкологий и других побочек химозы! Радуйтесь дальше!”, “Тоже заметила, особенно в старом районе! Там более выраженный запах непонятно чего!”, “Запах с 2 часов ночи. И это не первый раз. Никто не знает, что это может быть? Однако, запах приобрел несколько иные оттенки”, “Да все то же, что и всегда. Поздравляю с потеплением”, “Запах не из приятных”, “Воняет и очень сильно. Пришлось закрыть окна”, “Да, есть такое, слабый запах, будто к заводу подъезжаешь”, “Утром воняло, когда ребенка отводила в садик, даже дочка почувствовала”, “Заколебали, опять вонь по утрам”

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10. На Херсонщине перекрыли канал контрабанды “санкционки” для крымских элитных ресторанов, магазинов и лиц, приближенных к “чиновникам” временно оккупированного Крыма. Товар завозился в ручной клади. В общем, к Гоблину деликатесы не доехали

11. Новая методичка пришла к ялтинским ватанам из секты “НОД”. Имбецилы снова собираются пойти в люди за сбором подписей для проведения “референдума по конституции рф”, чтобы “отменить запрет на государственную идеологию”, “отменить приоритет международного права над российскими” и “провести расследование разрушения СССР в 1991 году”. Психологическое здоровье ялтинцев под угрозой

12. Оккупанты продолжают опобедобесивать детей

13. В Керчи установили рекламный бигборд, на котором изображена полуобнаженная девушка в купальнике цвета хаки и пилотке. В углу изображена красная звезда и надпись: “К празднику готова? Носки — не выход”. У ваты стали трещать скрепы по швам — в ближайшее время рекламный плакат обещают убрать. В магазине электротоваров, чьи услуги рекламирует плакат, пояснили, что баннер делали к 23 февраля, и к 9 Мая он отношения не имеет. Это еще раз подчеркивает, что бизнес в Крыму умер, а рекламные площади остаются невостребованными — вот и висят старые плакаты месяцами. До оккупации такое невозможно было представить. И это при том, что оккупанты значительно сократили рекламные площади

P.S. Завершу выпуск сообщением крымчанки, которая из-за российского вторжения была вынуждена переехать на свободную от рашизма материковую часть Украины: “Подруга из Крыма приехала погостить на материк. Закупила (по заказам) обратно кучу лекарств. Больше всего — календулы! КАЛЕНДУЛЫ!!!! Потом я узнала, что и у других родственники приезжают и скупают календулу в аптеках. Зато никто не покупает вату… Предложила гостям польские сыр и колбасу — они вкуснее и дешевле, что удивительно. Но после российских надо начинать постепенный переход — сначала на украинские и дальше до немецких и итальянских. Иначе можно шок получить… Оплата за билеты в трамвае и за продукты в магазине телефоном (приложил к терминалу и фсё) почему-то тоже вызвали у них шок. Хм… Я пожаловалась, что в “Сильпо” слабый выбор шоколада (всего видов 20-30). Сказала, что лучше ехать в “Ашан”. В ответ снова шок. А дальше “Рошена” вообще можно не ходить!”. Украина, действительно, шокирует жителей оккупированных территорий, но не так, как хотел Кремль.

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