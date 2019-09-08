1. Троих осужденных крымских татар Зеври Абсеитова, Энвера Мамутова и Ремзи Меметова оккупанты этапировали из СИЗО в Ростове-на-Дону в места отбывания наказания. Абсеитова сразу после прибытия в колонию посадили в штрафной изолятор. Место нахождения еще одного осужденного по этому сфабрикованному делу Рустема Абильтарова остается неизвестным. Напомню, в декабре 2018 года оккупанты приговорили “бахчисарайскую” группу крымских татар на сроки от 9 до 17 лет.

2. Решат Аметов мог бы до сих пор находиться в списке без вести пропавших, если бы не случайность. Впрочем, его похищение оккупантами в Крыму в 2014 году было закономерным. По ссылке прочтите совместное исследование Медийной инициативы за права человека и Украинского Хельсинкского союза по правам человека относительно обстоятельств похищения и убийства крымского татарина.

3. Оккупанты заявили, что на севере Крыма будет построен еще один химический завод по производству хлора, а работающие заводы “Титан” и “Содовый” будут расширять производство. Кроме того, химические предприятия получат разрешение на эксплуатацию побережья Сиваша. Напомню, что для этих химических производств нужны колоссальные объемы воды, остатки которой оккупанты выкачивают из скважин, засоляя и убивая почвы. Значительно ухудшилось и качество питьевой воды, а многие подземные горизонты уже полностью обезвожены.

4. В Крыму стадо сгонят на очередные незаконные т.н. “выборы”. В Яны-Капу (Красноперекопске) вспоминают совок: “На Содовом заводе все начальники уведомляют своих подчиненных о том, чтобы обязательно шли голосовать 8-го числа! На каждом избирательном участке будут стоять люди в символике завода, к которым нужно подойти и отметиться для зарабатывания балла для своего цеха. Цеху-победителю будет вручена денежная премия от руководства, которую типа потом раскидают всем равными частями. Как только не сгоняют людей как скотов. Как вам маркетинговый ход? Охранники в день голосования ведут списки тех, кто вышел за проходную и поехал голосовать! Список тех, кто не вышел, передают начальникам цехов, которые будут вызванивать и угрожать всеми доступными способами, как и на прошлых выборах. Демократия? И это частное предприятие, а что говорить про бюджетников…”. Комментарии: “Идиотизм”, “Знаем, предупреждали, похрен!!!!! В топку выборы!!!”, “Дурдом”, “Да идут они нах*й”, “Надо подойти к ним и послать на х*й, всё равно на Соде не работаю”, “Содовый завод давно спустился на 0. Это уже не предприятие, это убежище для нищебродов и лохов. Здравый человек работать на Соду не пойдет”, “Соцсоревнование, еб*сь оно конём! А лучшим — плюшки в виде премий. Я, сцуко, как будто снова попал в детский лагерь времён заката СССР, где соревновались отрядами, а индивидуальное мнение было похерено на корню. Ребята, запоминайте морды тех уродов, которые будут в синей форме стоять в день выборов на участках. А потом сами решайте, что с ними делать — кого-то достаточно на 53 отметку вывезти и показать всю красоту нашего города, а кого-то можно и… Ну, вы сами всё поймете”.

5. В Украину сегодня вернулись 24 военнопленных моряка, которые были захвачены россией в ноябре 2018 года в нейтральных водах у берегов оккупированного Крыма: Юрий Будзыло, Вячеслав Зинченко, Андрей Опрыско, Сергей Цибизов, Андрей Артеменко, Владимир Терещенко, Евгений Семидоцкий, Виктор Безпальченко, Андрей Шевченко, Владимир Варимез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Сергей Чулиба, Олег Мельничук, Богдан Небылица, Владислав Костишин, Сергей Попов, Юрий Безъязычный, Роман Мокряк, Андрей Эйдер, Василий Сорока, Андрей Драч, Владимир Лисовой и Денис Гриценко. Также вернулись в Украину политзаключенные: Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Эдем Бекиров, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Станислав Клых, Павел Гриб, Евгений Панов, Артур Панов и Алексей Сизанович.

6. Полное видео о том, как сегодня встречали в Киеве бывших узников Кремля.

7. Владимир Балух поблагодарил всех людей, которые его поддерживали все это время, а также сказал, что если вернуть время назад, то он бы снова повесил в оккупированном Крыму украинский флаг на своем доме, за что оккупанты бросили крымчанина за решетку. Видно, что Балух очень волнуется, голос дрожит.

8. Первые слова Олега Сенцова на родной земле: “Хочется сказать большое спасибо всем тем людям, которые все эти годы помогали нам и нашим семьям, которые боролись за нас, добивались нашего освобождения. И в конце концов добились его! Надеюсь, что и остальные пленные будут освобождены. Наша борьба не заканчивается. До победы еще очень далеко”.

9. Александр Кольченко после освобождения сказал, что пока не повалят путина, останется на континенте (материковой Украине). В Украину он привез 20 кг писем, которые ему слали в знак поддержки со всего мира.

10. “Эмоции переполняют! Слов нет! Спасибо всем-всем, кто принял хоть маленькое участие в возвращении всех этих людей! Дай Бог всем здоровья, счастья!” — такими были первые слова, которые, едва сдерживая слезы, произнес ступивший на свободную землю тяжелобольной крымскотатарский активист Эдем Бекиров.

11. “А так на мордоре встречали свинособак, которых обменяли на людей. Никак не встречали, в общем, потому что нах никому не нужны”, — прокомментировал крымчанин видео, на котором освобожденные Украиной российские оккупанты и предатели спускаются с трапа самолета на пустое взлетное поле, где из встречавших — только спецслужбы мордора и их пропагандоны и сравнительная картинка из Киева и Москвы.

Украинских политузников в аэропорту "Борисполь" встречают их семьи. Радуются и поздравляют с возвращением домой миллионы украинцев.

Террориста Цемаха и пропагандона Вышинского в России встречают только Киселев со Скабеевой. Россиянам до них нет никакого дела.

Разницу чувствуете? pic.twitter.com/DxMNtIVv4h — Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) 7 вересня 2019 р.

12. Россия удерживает еще 110 граждан Украины на своей территории и в аннексированном Крыму, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

P.S. Украина громко и радостно встретила заложников. Россия тихо и скромно — преступников… Президент, чиновники, политики, медики, сотни журналистов, близкие и просто неравнодушные люди, держа в руках национальную символику, не сдерживали эмоций и слёз радости от долгожданной встречи. Тысячи и тысячи наших глаз были прикованы к экранам телевизоров и прямым трансляциям в интернете… Так встречают своих людей — тех, кого любят и ждут! Близким оставшихся в плену украинцев желаю сил и терпения дождаться своих родных живыми и здоровыми. Война россии против Украины продолжается…

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