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КРИМський бандерівець
КРИМський бандерівець
Український блогер з КримуВсі статті автора

Новости Крымнаша. Угораздило же Крым влезть в это болото

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1. Продолжается флешмоб в поддержку задержанных активистов, в домах которых 27 марта 2019 года оккупанты провели массовые обыски

2. В Париже частично сгорел Собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам). Конечно, это историческая трагедия для всего мира. Но вот только в Бахчисарае происходит ровно то же самое, только без пожаров и без камер мировых СМИ. Еще одно отличие — Хансарай уничтожается умышленно, чтобы стереть наследие депортированного совком народа

Новости Крымнаша. Угораздило же Крым влезть в это болото

Новости Крымнаша. Угораздило же Крым влезть в это болото

3. В ходе весеннего призыва 2019 года оккупанты, в очередной раз нарушая Женевскую конвенцию, призовут в армию ихтамнетов около 2,8 тыс. крымчан. В Крыму останутся только 400 из них — остальных отправят в россию. За 4 года против крымчан возбудили 265 дел за отказ служить в оккупационной армии, через жернова которой с 2015 года прошли 13500 человек

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4. Международный арбитражный суд принял решение взыскать с россии в пользу ПАО “Укрнафта” более $44 млн компенсации за утраченное в результате оккупации имущество компании в Крыму. В компании напомнили, что в апреле 2014 года россия захватила административные помещения и 16 автозаправочных станций “Укрнафты”

5. “Молодые кубанцы, рванувшие было в 2014 году в керченский морской вуз из-за простоты поступления, быстрее крымчан поняли, чем им грозит диплом, полученный в "родной гавани", и всеми правдами и неправдами перевелись в Новороссийскую или другие мореходки, чтобы иметь признаваемый работодателями диплом. А ведь Керченский морской технологический университет в бытность свою украинским институтом был включен в "белый" список Международной морской организации (ИМО) как вуз, осуществляющий подготовку моряков согласно международным требованиям. Его выпускников охотно трудоустраивали в европейских судоходных компаниях, где многие из них сделали довольно успешную карьеру. Сейчас же, как рассказывают бывалые моряки, далеко не все компании соглашаются трудоустраивать даже хороших и опытных специалистов с крымской пропиской и крымскими дипломами. Как показала жизнь, многие судовладельцы оказались добропорядочными и законопослушными европейцами и не стали обходить окольными путями установленные их странами санкции”. По ссылке прочтите, как живется крымским морякам-предателям с российскими аусвайсами и с украинскими документами

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6. Жители оккупированного Крыма в очередной раз убедились в пользе санкций, которых никто не боится: “Кто в курсе, что с Алиэкспресс? Не проходит оплата”. Ответы: “(Банк) РНКБ забанили. Проходит оплата только материковыми (прим — российскими) картами или виртуалкой от Яндекс”, “От Я-денег тоже проблема. Вчера оплата прошла только со старой (украинской) учётки. Через Киви только что тоже отказался принимать платеж”, “Провайдер переключил линию интернета, с этих айпи адресов проплата не проходит — санкции”, “Насчёт айпи и провайдера — бред, прокси не спасает”

Новости Крымнаша. Угораздило же Крым влезть в это болото

7. Оккупанты сообщили, что “после ввода в эксплуатацию железнодорожной ветки Крымского моста Джанкой вновь станет центральным транспортным узлом”. Джанкой комментирует: “Дурень думкой богатіє”, “Интересно, а кто на этом супер центральном узле работать будет? Разогнали ведь половину? Я знаю все, что там происходит, изнутри, и это очень печально! Я не верю ни в какой узел, и людей очень жалко, увольнения ведь массовые”, “У нас настолько есть отмороженные товарищи, которым сцы в глаза, скажут — Божья роса. Ничего, когда сказку нужно будет сделать былью и сделать город-сад, то позовут сокращенных или с материка притянут. Но я НЕ совсем верю в наш джанкойский райский крупнейший железнодорожный узел. Все всё знают и понимают, просто в силу того, что это не патриотично и не крымнашно, критику не пропускают и не допускают!”, “Что же СМИ такие гнилые у нас — фиг кто правду скажет. Развал и разруха. Джанкой был воротами Крыма — стал жопой — такой и останется при рф!!! Сверхдержава все свое население раком ставит”, “(Ответ на предыдущее сообщение) Символ — медведь. Герб — мутант. Ничего удивительного”, “Как говорил Достоевский, если народу обещают светлое будущее и заговорили о патриотизме, значит что-то украли”, “Нью Васюки?)))) Остап Бендер возвращается))) Это сказка без конца, ну или бесконечная история”

8. На паблике Евпатории написали: “Последнее время прям начала не доверять власти. Кругом коррупция, бардак и полное беззаконие. Но после ареста нашего мэра прям другими глазами на все посмотрела. Очень благодарна путину и его окружению за то, что неприкасаемых в этой стране нет и все равны перед законом. Хорошая профилактика для чиновников! Это вам не Украина, где один барин на своем месте пожизненно царствует. Тут все намного серьезнее: появились вопросы — отвечай в суде!”. Комментарии не заставили себя ждать: “Слишком жирно)))”, “Поржал от души”, “Троллим жирно, зачет”, “Админ, зачем такой вброс толкать? Срача мало? Аж тошно стало. Хотя, про царствование одного барина — тут вы спалились”, “Спасибо за юмор. А то с этой погодой было грустно. А тут Вы с этим постом”, “Что-то мне это напоминает…. Пожизненно. На своем месте… Где ж такое есть?”, “По-моему, за мостом!”, “Спасибо путину!”, “Ну да, неприкасаемых нет, кроме путина и его окружения. Радует, что у автора наконец-то глазки раскрылись”, “Царь хороший! Бояре плохие”, “О, круто. Человек ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ПЕРЕСТАЛ ДОВЕРЯТЬ ВЛАСТИ)))”, “Это прям только сейчас прозрела!?А до путина слепая ходила!?”

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9. В шаге от Силиконовой долины: оккупированная россией Южная Осетия и оккупированный россией Крым подпишут “договор о сотрудничестве”, а Керчь и Цхинвал станут “городами-побратимами”, по несчастью вляпавшись в “русский мир”

10. Угораздило же Крым влезть в это болото: Госдура приняла в третьем и окончательном чтении законопроект об изоляции Рунета. Закон должен вступить в силу в ноябре этого года Тем временем уровень одобрения Сталина в россии побил исторический рекорд, достигнув 71%.

P.S. “З сусідніх квартир лунають звуки рашистського телебачення. А я сиджу та думаю, що навіть якщо на цю нікчемну росію впаде величезний астероїд, то їхні пропагандони будуть ще хвилин 15 промовляти “Україна” та “Бандера”. А потім все стихне…”.

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Автор
КРИМський бандерівецьКРИМський бандерівець
Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
Джерело
Джерело:Блог КРЫМского бандеровца
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