1. Севастопольские пропагандоны решили написать о колоннах военной техники оккупантов на улицах города. Сначала статья вышла под заголовком “Севастопольцев НАПУГАЛО обилие военной техники в центре города”, но уже спустя несколько минут заголовок был исправлен на “Севастопольцев УДИВИЛО обилие военной техники в центре города”. Поняли, что могут получить по шапке
2. На КПВВ “Чонгар” погранцы и СБУ приняли тело, воевавшее в батальоне отправленного на вечный покой Гиви. Предатель, наевшись “рЮЗького мира”, ушел с батальона, помыкался в Алчевске, слинял с заработок в мАскве и через Крым отправился искать работу у “фашиков” в Киеве. Показательный дол@оеб
3. На правах рекламы “русского мира”. Жители оккупированного Севастополя обсуждают уничтожение мелкого бизнеса: “Губернатор у нас в роли удмуртского страуса — живет с головой в песке”, “Каким образом развивается бизнес, если его уничтожают и грабят???”, “(Рашистка) Да кто вас грабит? Что у вас есть!?!! А вот работать народ не хочет Севастопольцы очень ленивые”, “Люди пытаются ВЫЖИТЬ!!!! А им и этого не дают. Рабочих мест нет!!!! Как выжить людям????? ЭТО ЖЕ ГЕНОЦИД!”
4. Понаехавшая в Ялту до оккупации ватница записалась на УЗИ… на 17 сентября: “Я в таком шоке, я не могу прийти в себя от шока. То есть ноги болят у меня сейчас, надо найти причину. И вот меня записали на 17 сентября. Я в таком шоке, что сдвинуться с места не могу. Врач сказала, что причина в том, что в настоящее время только один врач узист обслуживает абсолютно все поселки и города Большой Ялты. И при этом никаких премий, никаких прогрессивок, ничего они не имеют и сидят на голом окладе. И работают на всю нагрузку. Как же так? У нас в Большой Ялте 145 тысяч человек проживает, а сейчас, наверняка, больше — и только один врач узист. Это видео — к Аксенову. Это непорядок”
5. В Евпатории детей теперь все чаще можно увидеть в военной форме. Оккупанты при поддержке ватных родителей готовят пушечное мясо. А когда-то город был детским курортом, а не гитлерюгендом
6. Дидываивательные шабаши сейчас проходят повсеместно. Кстати, если составить график дидопочитательных мероприятий, то питаться на халяву можно всю весну
7. Оккупанты согнали ялтинских бюджетников сдавать тест “Готов к труду и обороне”. За согнанным стадом лично наблюдал оккупационный “глава” города Алексей Челпанов в футболке с принтом “РОССИЯ”. Вате под дождем включили гимн рашки. Гимн никто не пел, руку к сердцу приложила только одна ватница
8. В отравленном городе состоялось очередное собрание комсомольцев Армянска. Когда проблем в городе нет, то можно и в комсомол!
9. По мнению оккупационного “комитета по охране культурного наследия Крыма”, самое плохое состояние у таких памятников архитектуры: здание Меджлиса (“Дом Арендта”) и две усадьбы начала XX века под Симферополем и Саками. Хм… Значит, с Хансараем всё ОК? Мечетью Исмихан в Бахчисарае? Мечетью Узбека в Старом Крыму? С другой стороны, если твоя цель уничтожить культуру къырымлы, тогда состояние Ханского — отличное
10. Десять раз перепереперереконструированный центр Симферополя снова поплыл. ГОСТ рф соблюден
11. Немного прёт процветанием в вопросе автора: “Может, кто-то затаривался в Краснодаре детскими вещами, и вообще, разными расходниками для новорожденных? Планируем на майские праздники съездить в Краснодар и скупиться там по максимуму”. В комментариях было не скучно: “(Понаехавшая) Скупляться — это слово прям визитная карточка Феодосии! Слово-паразит какое-то”, “(Ольгинец) Не Феодосии, а это украинское слово, означающее покупать, закупать, затариваться. По количеству торговых площадей Краснодар опережает Нью-Йорк. Там много где можно чего только не скупить, а закупить. Цены значительно ниже”, “(Ответ понаехавшей) Зато от понаехов местного отличить можно”, “(Еще ответ понаехавшей) Хай Бог милує. Слух ей режет. Щира українська мова помогает пережить оккупацию вменяемым людям. А таким, как ты, место за поребриком, а не в украинском Крыму”, “(Понаехавший) И еще куча подобных крымских слов: скупляться, ризетка, ты сам, семачки, дырчик, флянец, шо, тю, ужас, ужасный”, “(Понаехавшая) А мне вот нравится местный диалект, балдею от него, хотя сама с Маассквыы”, “(Из россии пишет) Дырчик — он и на Урале дырчик, а вот скупляться, шо, тю — это Украина. Не знаю, насколько Крым, но Украина точно”
12. Саранча с Дошираком прет: “Огромный привет вам с Урала, дорогие жители Феодосии. Хотим погостить у вас в августе с детьми. Подскажите, пожалуйста, не сильно глубоко у берега? Что посоветуете посетить у вас?!?!”. Ответы: “Щас посоветуют сидеть на Урале”, “Это же в гости”, “Ну и чё. Щас приедут, насрут, жилье самое дешевле будут снимать, Доширак с собой привезут”, “Погуглите "Достопримечательности Феодосии". А тут нех*р спрашивать такое”, “Привет. Мы тоже с Урала, только жить переехали недавно сюда. Если что — пишите в личку”
P.S. Завершу сегодняшний выпуск сообщением жителя Севастополя: “Ехал в топике (прим — маршрутке). Сидел за спиной у водителя, который громко с кем-то разговаривал по телефону. Передаю почти дословный монолог: “Что? Да, еду. Что? Не слышу! Да, еду, я на работе! Что?! Связь хреновая, я не слышу! А! Во! Говори, слышу! Не, подожди! Бл*ть, вот дожили — связь хреновая, работа хреновая, еда хреновая, у нас теперь всё хреново! Говорю, у нас теперь всё хреново! Нет, меня никто не слышит”. Выходя из этой повозки, я еще раз бросил небрежный взгляд на триколор, висящий возле водителя, и про себя подумал, что стадию отрицания этот ватник уже давно прошел. Началась стадия принятия”.
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