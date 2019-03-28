1. Массовые обыски в Крыму! Рано утром оккупанты ворвались в дома более 25 крымских татар в селах Строгановка Симферопольского района, Биюк-Онлар (Октябрьское) Курманского (Красногвардейского) района, Владимировка и Зуя Белогорского района, микрорайонах Каменка и Белое Симферополя. Адвокатов, которые прибыли на место обысков, не пропускали к репрессируемым. По данным “Крымской солидарности”, репрессиям подверглись Руслан Сулейманов, Бекиров Ремзи, Осман Арифмеметов, Рустем Шейхалиев, Эрфан Османов, Азиз Бекиров, Аким Бекиров, Абдульазиз Умеров, Шабан и Зарема Умеровы, Меджит Абдурахманов, Тофик Абдулгазиев, Яшар Муединов, Сеитвели Сейтабдиев, Эдем Яячиков, Билял Адилов, Сейран Муртаза, Джемиль Гафаров, Сервер Газиев, Риза Изетов, Алим и Фархад Керимовы, Мустафа Абдуллаев, Сейтхалилов Рустем, Владлен Абдулкадыров, Изет и Гузель Абдуллаевы, Базаров Фархад, Хусейн Бербер и Яников Асан. Задержаны не менее 20 человек

2. В симферопольском микрорайоне Каменка стало известно о задержании еще двух человек возле дома Рустема Шейхалиева. Сначала оккупанты призвали собравшихся разойтись. После получения отказа произошла драка, в результате которой задержали Эскендера Мамутова и Эмиля Зиядинова, которые пришли, чтобы поддержать своих соотечественников. На улице Мемета Аппазова в Каменке также задержаны 5 человек из числа тех, кто пришел поддержать репрессируемых. Их фамилии не указаны

Новини Люди с нашей кровью на руках не должны спать спокойно

3. Активисты общественной организации “Крым.SOS” и члены Меджлиса крымскотатарского народа в среду, 27 марта, провели в Киеве очередную ежемесячную акцию #Where_is_Ervin, посвященную пропавшим без вести в Крыму во время оккупации полуострова

4. Оккупанты в Ялте на 12 суток арестовали прозревшего от реалий говени пропагандона Евгения Гайворонского, которого ложно обвинили в “употреблении наркотических веществ без назначения врача” и обязали “пройти лечение от наркотической зависимости”. Гайворонского поместили в симферопольский изолятор. Обвинения в свой адрес Гайворонский назвал “бредом”

5. Оккупанты в Джанкое провели обыск у инвалида Игоря Никитенко, которого 27 февраля избил т.н. “депутат Госдумы” от Крыма Михаил Шеремет. В квартире у незрячего человека искали “УКРАИНСКИЙ СЛЕД”. Не удивляйтесь этому кощунству — дна нет, когда речь идет о россии и её пособниках

6. Владимир Балух находится в КАРЦЕРЕ в следственном изоляторе российской Твери, сообщила журналистка и гражданский активист Виктория Ивлева

7. Колонна российских БТР образовала двухкилометровый затор на трассе “Таврида” в районе Белогорска. Собственно, для этого построили и трассу, и мост — для переброски военной техники. Ну, и о распиле российского бюджета во благо ротенбергов не забыли подумать .

8. Ялтинский подросток собрал взрывное устройство и сам на нем подорвался. В тяжелом состоянии, с оторванными пальцами его доставили в больницу. Больше военных шабашей для детей! Больше “юнармии” в школах и детских садах, ублюдки! Напомню, оккупанты в Крыму учат детей (с 9 лет) обращаться с минами

9. Керчь очень сильно встает с колен: “Скажите, пожалуйста, есть ли среди вас работники порта? У вас тоже 2 месяца зарплату не платят?”. Ответы: “Тоже”, “Не платят”, “В Морских портах не платят з/п”, “После 19 апреля заплатят”, “Информативно, после 19 апреля — это может быть и май, и июнь или… Что-то уже не верится, что этой весной работники портов увидят денежки”, “Сама надеюсь, что это не май. Знаю, что раньше 19 апреля не будет денег”, “Крымские порты сегодня стали не очень актуальны, держитесь”, “Не платят, нет работы, нет денег. Многие уходят”, “Автор, уходи тогда. Че там работать, это как так зарплату не платят! Крым наш, ёпта!!!!”

10. В оккупированной Керчи прошла ярмарка вакансий работодателей Темрюкского района россии. Выстроилась очередь. Местные прокомментировали: “Ярмарка для быдла. Ищут рабов за еду работать”, “Керчане туда — военных сюда. А в итоге то, что мы видим на улице — грязь, мусор, запустение, люмпенизация населения… Прорубь… И без надежд”

11. Пропагандоны рассказали нам о процветании медицины в Ялте: “В поликлиниках не осталось узких специалистов, врачи увольняются. К оставшимся врачам очереди расписаны на несколько недель вперед. Минздрав Крыма уверяет: в Ялте все отлично и высокотехнологично. Жители города пытаются вернуть свое право на доступную медпомощь через прокуратуру”. В статье речь идет о том, как последние медики разбегаются из-за нищенских зарплат и колоссальных нагрузок. Лекарств не хватает, а те, что есть — российского производства — малоэффективны. Местные жители вспоминают о том, “КАК БЫЛО РАНЬШЕ”, боясь вслух произнести слово “УКРАИНА”

12. Оккупанты задержали на въезде в Крым 8 пузырьков Корвалола. Супер наркодилера поймали. Кстати, с крымчанами очень удобно пропагандонам: если что-то плохое — “задержан гражданин Украины”; нейтральное — тогда можно “гражданство рф” упомянуть

13. В Севастополе неизвестные написали “РОСІЯ — ОКУПАНТ” и нарисовали Тризуб

P.S. Практически все, кто попал сегодня под жернова путинско-сталинских репрессий, являются активистами общественного объединения “Крымская солидарность”, которые помогают политзаключенным и их семьям, ездят на судилища, ведут трансляции с мест обысков… Месяц назад “Крымская солидарность” опубликовала на своем YouTube-канале ролик о тех, кому приходится быстро взрослеть: “Репрессивная машина безжалостно ломает судьбы ни в чем неповинных людей. И страшно, и не менее больно, что в ее жернова попадают и дети. Обыски. Когда ранним утром в дома врывается вооруженная артиллерия людей в масках, взламывая двери и ломая окна, и уводит в наручниках твоего родного человека — отца — это оставляет неизгладимый отпечаток в памяти ребенка. На глазах у детей происходят аресты самых близких, самых дорогих и любимых отцов, которых уводят неизвестные страшные люди, и они видят, как захлопывается за отцом дверь — все это неминуемо приводит к боли, тоске и страху, которые испытывают маленькие дети. Представьте лишь на мгновение, что происходит в их детских сердцах!”. Сегодня еще 55 детей и трое не родившихся остались без отцов…

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся