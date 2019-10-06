1. Жителя Джанкоя Сергея Филатова оккупанты обвиняют в продолжении запрещенной религиозной организации “Свидетели Иеговы”. “Свидетелем” по делу Филатова проходит следователь по его делу, а в качестве специалиста оккупанты назначили попа из РПЦ. Филатов — отец четверых детей, он “переехал в Крым из Херсона в связи с тем, что нужно было ухаживать за больной дочерью”.

2. Осужденного на 6 лет колонии за комментарий и видео в соцсети “ВКонтакте” евпаторийского левого активиста Евгения Каракашева оккупанты этапировали в исправительную колонию №3 Кабардино-Балкарии, расположенную в 7 километрах от Нальчика.

3. В оккупированном Севастополе у памятника Ленину 4 октября коммуняки провели митинг в память о событиях октября 1993 года в Москве, на котором заявили, что “советский народ находится в жесточайшей оккупации фашистским режимом”. В руках красноперые держали плакаты “Оказалось, россии нужно было такое проклятье как Ельцин и путин, чтобы мы вновь научились любить и понимать Ленина и Сталина”, “Памяти советских патриотов верны! Нет прощения ельцинским палачам!”, “Вставай, советский народ”, “Подними красный флаг”.

4. Россия планирует развернуть в оккупированном Севастополе радар предупреждения о ракетном нападении (РЛС). “Чтобы построить новую РЛС, оккупанты снесут Страбонов (Древний) Херсонес на Маячном полуострове. ЮНЕСКО, все дела”, — прокомментировал местный житель.

5. В керченском филиале Крымского онкологического клинического диспансера, в рамках программы “умереть в россии”, перестали принимать на анализ материалы для биопсии. Теперь биологические материалы отправляют на анализ в Симферополь.

6. В Севастополе снова проблема с обеспечением инсулином льготных категорий граждан — “длинный” инсулин получить невозможно, а срок годности “короткого” препарата практически на исходе. “Как вы уже достали своей ложью и систематическим, планомерным ухудшением состояния здравоохранения в нашем городе”, — пишут жители города в адрес оккупантов, у которых по отчетам проблем нет. Вот так и живут инсулинозависимые севастопольцы. А ВАМ СЛАБО?

7. Новости вымирания в “родной гавани”. В Севастополе остался единственный детский кардиолог, и к тому записаться невозможно: “В городе остался единственный детский кардиолог на Комплексе. Записи нет. В регистратуре возможности записаться тоже нет. Ждите субботы, в 12 часов обновится расписание. Пять лет при россии, десятки миллиардов — до 20 млрд в год — из бюджета в социал, и такой вот результат. В отделении на Юмашева тоже нет кардиолога. ОДИН специалист на весь город — как такое вообще может быть?”, — слезно написала ватная свидетельница секты вливания в Крым миллиардов рублей.

8. Вопреки сложившемуся мнению, местным украсть не особо и дают. На них собак вешают — типа “россиюшка шлет миллиарды, а они…”. Все, что шлет, дерибанят в основном завезенные оттуда же.

9. Севастополь — город русских моряков. Документы ТОЛЬКО УКРАИНСКИЕ! А так, русских, да. Двустульежопые диалоги на ватном севастопольском форуме: “Вопрос заключается в том, что как вообще относятся к документам из Нахимки (судовождение), можно ли уйти на зарубежные фирмы и продвигаться вверх по карьерной лестнице?”. Ответы: “Сын закончил ЧВВМУ. Работает стабильно у норвегов, самый большой оклад по крюингам. Уже ЧИФ. Было бы желание и немного фарта. Нахимовка учит правильно и основательно. Кадетом можно уйти от Бриза. Сын и начинал в Бризе. В этом году делал КДП Украины — обошлось дешевле, чем материк (прим — имеет ввиду россию). Да и Шенген Украины проще и доступней. Спросите моряков”, “Ваш сын закончил при Украине? Если да, то сейчас чуть-чуть другая ситуация”, “Да, конечно, при Украине. На тот момент все как-то проще было. И с кадетской программой, и с движением по карьерной лестнице. Может, вы и правы в том, что ситуация поменялась. Но если у пацана есть тяга и призвание к морю, а не к деньгам, у него все получится”, “Дорога в хохляндию делать доки. Только вот там хз, приедешь ты обратно или нет”, “Все приезжают… Не надо страха нагонять. Все там нормально, сделали из Украины монстра!”.

10. “Винник просто озвучил то, что все чаще звучит в бытовых разговорах. Но получилось так, что певца, в силу его популярности, услышали, в том числе, и люди неравнодушные, помнящие, с чего начиналась война на Донбассе. Нужно и самим помнить, и постоянно напоминать окружающим простые и четкие истины, выстраданные кровью украинцев. Крым — наш! И за наш Крым погибло уже более 13 000 граждан Украины. Потому что война на Донбассе началась именно в Крыму, 26 февраля 2014 года. Точка”. По ссылке прочтите мнение крымчанина, который ответил таким, как певец ртом Винник.

11. Вчера строящий из себя патриота украинский пропагандон Дмитрий Гордон заявил: “У нас есть Донбасс и Крым — это территория Украины. Люди, которые могли что-то делать, УЕХАЛИ. Остались НЕ ДРУЗЬЯ Украины. Если мы еще запустим ВРАГОВ еще и сюда, будет крах вообще. Поэтому мой рецепт — оградиться забором и строить экономику на оставшейся части, показать цветущую страну, чтобы вернулись Крым и Донбасс. Соединяться с ним — смерти подобно”. Чмошникам типа Гордона напоминаю, что как в Крыму, так и на оккупированной части Донбасса живут далеко не только враги! И освобождение захваченных россией территорий точно не зависит от уровня цветучести Украины. Или есть неадекваты, которые считают, что россия освободит Крым и Донбасс, чтобы люди на этих территориях стали жить лучше? Прошу правоохранительные органы Украины проверить на сепаратизм высказывания Гордона, который, кроме прочего, говорит, что надо “вернуть Донбасс и Крым”, соединяться с которыми “смерти подобно”. И как у этого упыря такие взаимоисключающие вещи в черепной коробке умещаются?

P.S. Словами Симона Петлюры завершу сегодняшний выпуск: “Не дурно кара на таких христопродавців приходить: забули вони і честь, і совість, відцурались своїх же братів, тай лижуть халяви московським комуністам. Вони, як ті гниди, що нужа всяка розводе. Свербить од них, остогидли вони нам, дратують вони нас і не дають спокою. У кожного народу є такі запроданці і вилюдки, тільки у нас їх дуже багато. Це московська неволя виплодила на Україні отих перекинчиків та перебіжчиків, що за "ласощі нещасні" продають нас і помагають москалям розпинати Україну… Обдурили, значить, оті аратори наш народ, розділили його хитрощами, нацькували одного проти другого, тай загарбали нашу землю з її хлібом та багатствами. Розлізлись московські воші по всій Україні, стали песиголовцями-комуністами, живуть з нашої крови та праці, їдять нас і отруюють і душу нашу, і мозок”. Такое ощущение, что эти слова написаны в наши дни, а не в 1925 году.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.