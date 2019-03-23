1. В селе Сары-Су Белогорского района в доме Акима Куртдеде оккупанты провели обыск. Всю семью после обыска увезли в гестапо, где продержали несколько часов. Под каток репрессий попали родители и младшая сестра Акима: Куртдеде Севие (53 года), Куртдеде Таир (56 лет), Куртдеде Алиме (22 года). Сам Аким Куртдеде находится в Европе на заработках. Оккупанты уже приходили к Акиму Куртдеде в 2017 году. Тогда он учился в Киеве и через три дня после пересечения границы, по возвращению в Крым, к нему нагрянули с непрошенным визитом

2. Немного про “волю народа” от очевидцев и непосредственных участников оккупендума 16 марта 2014 года: “У нас в школе моей, где был избирательный участок, чуваки с автоматами дежурили. Один оскалился: Чтобы голосовали правильно!”, “Еще мужиков с заработков свозили автобусами. С Астрахани, например”, “Грач сотрудничал с Патрушевым с 2005 года. Так он обиженно сказал в Краснодаре, т.к. его не допустили к пирогу”, “Холопы получили по заслугам. Жаль, что и трезво мыслящие попали под покращення рф”, “Лично мне в руки дали два (- а почему мама не пришла? — Не хочет? — Так проголосуйте Вы за нее). Знакомому — три. Думаю, попросила бы больше, дали бы больше. Но это ровным счетом ничего не значило. После закрытия участков рисовались цифры по указке сверху — это уже рассказывал человек, непосредственно это делавший”

3. “Меня отвезли в отделение и составили протокол, что я незаконно нахожусь в Евпатории. Причем, я тут родился, у меня четверо детей, жена. 20 января 2017 года, поскольку я не выехал добровольно, взяли в суде под стражу, посадили в машину и без вещей, без документов, без очков, без лекарств и вывезли через Керченский пролив в Краснодарский край, в лагерь. Через 27 дней перевезли под Харьков, на 5 лет запретили въезд в Крым”, — вспоминает правозащитник из Евпатории Константин Сизарев. Прочтите, как оккупанты поступают с теми, кто отказался получать российский аусвайс, и как заселяют Крым понаехавшими, выдавливая и тех, кто аусвайс взял

4. Дрессировка нон-стоп. 4 апреля оккупанты в Крыму вновь проведут проверку систем оповещения — сирены будут выть трижды: в 10, в 13 и в 15 часов

5. Ялта. На набке убрали все аттракционы. Из “достопримечательностей” остался портрет хйла, который тщательно охраняют полицаи от “всенародной любви”

6. Понаехавшая собралась в Крым: “Вот думали с семьёй переехать в Керчь. У супруга там работа. Но что-то почитала ваши отзывы о Керчи и задумалась: а может, стоит по другую сторону моста свой взор направить, да и присмотреть что-нибудь в Тамани?”. Ответы: “Даже не думайте сюда ехать”, “Да. Езжайте в Тамань”, “Тамань”, “Во-во, правильно мыслите”, “В Тамань??? Город менять на деревню, где даже нет маршруток и ночных аптек??? Вы сейчас пошутили так?”, “Тссссс… пусть, пусть. Плохо у нас, плохо. И так много едет”, “Правильно, не надо к нам!!!!! Давайте в Тамань!”, “Чисто поржал. Выбор между говном и говенью”, “Добро пожаловать отсюда!”, “Задолбали ехать!!! Три года в сад не можем попасть из-за этих понаехавших!!! Сидите дома!!!!!!!!!”, “(Автор поста пишет) Честно говоря, нас не пугает какая-то бытовая неустроенность города. У мужа там работа будет. Больше всего я переживаю, что для себя ничего не смогу найти. А так, мы уже не один город и деревню сменили, нам не привыкать”, “Ну, если не пугает, то Тамань вам будет рада. И для себя вы там всё найдете”, “(Понаехавший) Народец злой, жлобоватый — наследие Украины. Городок пыльный, грязный, то воду, то свет отключат. Российских банков нет”, “(Понаехавшая их Ханты-Мансийска) Вот видите, какие злые. Здесь очень трудно. Нет банков, нет сотовых операторов, с каждой проблемой надо на Кубань ехать. Цены на простую картошку в два раза выше, а про лекарства я просто молчу. Такие сладкие понятия, как скидки и распродажи, здесь неизвестны, даже чая нет хорошего. Собрались ремонт делать — советуют из Москвы или Кубани вызвать бригаду рабочих, обойдется дешевле. В общем, грустно”, “(Ольгинец) Приезжайте в Керчь. Его надо заселять материковыми”, “Город хороший, люди добрые. Просто многие приезжие не видят грани и ведут себя по-хамски. От этого и такое отношение местных жителей”

7. Напоминаю, завтра в Тайгане шататели лодки и ломатели скрепок, бывшие любители россии и уголовник Мешков проведут сходняк: “Еще одна такая пятилетка — и Крыма не будет. Пришло время, молчать нельзя. Собираются такие люди на встрече, которые могут составить конкуренцию нынешней власти Крыма, или хотя бы заставить их исполнять свои обязанности”, — написал кизяк Сергей Акимов, которому ответили: “Вы удивительно странные ребятки… Т.е. вселенское зло (прим — имеется ввиду кремлевская власть) для вас воплотилось в этих хероях? И все? Потрясающе”

8. Нашлись комментаторы из россии, которые написали, что встреча в Тайгане направлена “против президента, что-то на бандеровское смахивает”. Другие же переживают за сам парк Тайган, который после этой встречи оккупанты могут снести, и призывают “признать незаконность и вредоносность событий 2014 года”

9. “Сейчас мы наблюдаем финал крушения путинского экономического фашизма. Человечество практически выздоровело от этой страшной чумы и таким образом избегает эволюционных ошибок. Важнейшую роль в этом сыграла Украина. Это легитимное государство с высокой исторической миссией, в отличие от частной управляющей компании "Россия". Миссией Украины в 1991-2019 годах являлось разрушение российского экономического фашизма на благо всего человечества. Группа питерских бандитов-кагэбэшников из кооператива "Озеро" за свои преступления сейчас отправлена на помойку истории, их ждут в Гаагском суде. В больной экономическим фашизмом россии было мало счастливой любви и нормальных отношений между людьми, потому что население, в том числе и крымчане, сидело в ментальной тюрьме из соловьевско-киселевского помета. Поэтому новая Украина как свободное общество — это территория счастливой любви, нормальных отношений между людьми, духовности и культуры! Здравствуйте, новая Украина в Крыму! Успехов!”. Как думаете, кто это написал? Не угадали. Это пропагандон Евгений Гайворонский, который радостно встречал оккупантов и поддерживал их пять лет, пока в его ялтинскую квартиру не нагрянули с обыском вооруженные автоматчики Теперь вчерашний любитель россии дает интервью украинским каналам: “Я заказываю молниеносное возвращение Крыма в состав Украины. В быту все стало намного хуже. Продукты общедоступные стали хуже. У людей пенсии по восемь тысяч, на которые ничего не могут купить. Тут полный тоталитаризм, ФСБшно-феодальный режим, который ничего хорошего не несет. И люди все в шоке. Люди на пределе, люди взбешены. В Крыму все люди хотят вернуться в Украину”

P.S. Закончу выпуск мнением Роксоланы, которая так прокомментировала перевоплощение Гайворонского и горящие в связи с этим седалища у Горного, Талипова и прочей нечисти: “Камни с неба целебные! Материк, шлите свою вату — полечим! Это Гайворонского маски-шоу от раши протрезвили. И главное, оккупанты забрали его УКРАИНСКИЙ паспорт! Этого в Крыму не прощают! И помните, при Сталине была такая церемония — публичное покаяние и отречение от "врага народа"? Детей, родителей, друзей, коллег… Ровно этим сейчас (без шуток) занимаются прикорытные блогеры и "общественники" — удаляют, осуждают, открещиваются от прозревшего Гайворонского. Традиции дидов!”.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!